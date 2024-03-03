Как можно испортить интерьер: семь очень неудачных решений

Убрать коридор

Если вы расширяете ванную за счет коридора, ликвидация “бесполезной” площади в пользу полезной кажется разумным решением. Но когда впоследствии через общую зону с кухней и жилую комнату начнется активный трафик с сумками, ботинками, велосипедом и собакой с прогулки — идея перепланировки не будет выглядеть удачной.

Коридор в квартире — важная буферная зона, условное, но необходимое для жилья разделение на “грязную”, общественную зону и “чистую”, приватную.

Не продумать места для хранения

Не стоит убеждать себя избавиться от большинства вещей и становиться минималистом — мест для хранения должно быть много.

Тем более если площадь квартиры маленькая. Скрытые в нишу шкафы, вместительные подиумы или антресоли — единственный выход в малогабаритках. Иначе любой покупной предмет мебели только больше загромоздит пространство.

Не рассчитать достаточное количество розеток и выключателей

Особенно остро недостаток розеток ощущается на кухне. Частая картина: все розетки заняты постоянно работающей техникой — холодильником, вытяжкой, чайником и микроволновкой. А для телефона, миксера или телевизора тянутся провода удлинителя.

Чтобы правильно составить план электрики, нужно еще до начала работ представлять, как будет выглядеть интерьер — вплоть до расстановки мебели, декора, техники и расположения межкомнатных дверей. Хорошо бы продумать эргономику: где удобнее всего будет заряжать телефон, а где включать пылесос. И уже затем расставлять на плане розетки и выключатели.

Зашить все трубы

Конечно, некрасиво, когда все водопроводные и канализационные трубы в квартире идут открыто. Но замуровывать их полностью в стены нельзя: во-первых, доступ к важным узлам может понадобиться в любое время, не говоря уже об аварийных случаях. Во-вторых, труба может незаметно подтекать в местах соединений, и обнаружено это будет слишком поздно — придется не только рушить отделку вашей ванной, но и оплачивать ремонт соседям снизу.