Как можно испортить интерьер: семь очень неудачных решений
Казалось бы, задача дизайнера — сделать интерьер не только стильным, но и удобным для жизни. Однако удается это не всем. INMYROOM рассказывает о самых распространенных неудачных решениях во время ремонта, а также о том, как их избежать.
Убрать коридор
Если вы расширяете ванную за счет коридора, ликвидация “бесполезной” площади в пользу полезной кажется разумным решением. Но когда впоследствии через общую зону с кухней и жилую комнату начнется активный трафик с сумками, ботинками, велосипедом и собакой с прогулки — идея перепланировки не будет выглядеть удачной.
Коридор в квартире — важная буферная зона, условное, но необходимое для жилья разделение на “грязную”, общественную зону и “чистую”, приватную.
Не продумать места для хранения
Не стоит убеждать себя избавиться от большинства вещей и становиться минималистом — мест для хранения должно быть много.
Тем более если площадь квартиры маленькая. Скрытые в нишу шкафы, вместительные подиумы или антресоли — единственный выход в малогабаритках. Иначе любой покупной предмет мебели только больше загромоздит пространство.
Не рассчитать достаточное количество розеток и выключателей
Особенно остро недостаток розеток ощущается на кухне. Частая картина: все розетки заняты постоянно работающей техникой — холодильником, вытяжкой, чайником и микроволновкой. А для телефона, миксера или телевизора тянутся провода удлинителя.
Чтобы правильно составить план электрики, нужно еще до начала работ представлять, как будет выглядеть интерьер — вплоть до расстановки мебели, декора, техники и расположения межкомнатных дверей. Хорошо бы продумать эргономику: где удобнее всего будет заряжать телефон, а где включать пылесос. И уже затем расставлять на плане розетки и выключатели.
Зашить все трубы
Конечно, некрасиво, когда все водопроводные и канализационные трубы в квартире идут открыто. Но замуровывать их полностью в стены нельзя: во-первых, доступ к важным узлам может понадобиться в любое время, не говоря уже об аварийных случаях. Во-вторых, труба может незаметно подтекать в местах соединений, и обнаружено это будет слишком поздно — придется не только рушить отделку вашей ванной, но и оплачивать ремонт соседям снизу.
Компромисс — фальшшкаф или ревизионные люки. Причем некоторые трубы зашивать в угоду красоте просто бессмысленно: например, стояки отопления — от этого уменьшается их теплоотдача.
Пренебречь шумоизоляцией
Шумоизоляцию нужно продумывать тщательно, не жалея на нее средства и сантиметры. Это только кажется, что ударные шумы — не ваша проблема и достаточно положить под ламинат подложку. На практике же это грозит постоянными конфликтами, испорченными отношениями с соседями и даже штрафами.
Выбрать имитации натуральных материалов
Как правило, имитация портит и удешевляет интерьер. Вместо синтетического напольного покрытия “под паркет”, обоев “под кирпич” или пластиковых панелей “под камень” лучше взять простой материал, который не выдает себя за другой.
Сделать порожки
Ступеньки, приступочки или межкомнатные перепады высот упрощают и делают интерьер неаккуратным. Совсем не тяжело изначально продумать, какие покрытия, какой толщины и на какой подложке будут лежать в помещениях, чтобы подогнать полы разных зон и уложить, например, керамогранит и ламинат в один уровень.