Календарь садовода. Сад, цветник и комнатные растения: что с ними делать в январе?
В январе главная задача садовода — предотвращать, ограничивать или устранять последствия неблагоприятной для растений погоды. Если идет снег, то нужно следить, чтобы на растениях его не было слишком много, а если снега нет, то нужно защищать растения от мороза дополнительным прикрытием.
Если нападало много снега, то в сменяющиеся периоды оттепели и мороза он может повредить и даже погубить растения. Поэтому регулярно сметайте излишний слой снега, в том числе и с живой изгороди.
Лучшее укрытие для цветника зимой — 20-сантиметровый слой легкого снега, который нападал на промерзшую почву. Под ним сохраняется устойчивая температура, создающая идеальные условия для зимовки многих растений. И если такого снега маловато, можно его намести на клумбы с дорожек. Но снег должен быть чистым, без соли, песка и каменной крошки.
Если снега нет, то розы, многолетники, злаки и растения каменного сада прикрывают хвойными лапами, а тюльпаны и другие весенние луковичные цветы присыпают торфом и мульчей.
В январе начинает чаще выглядывать солнце, и его яркие теплые лучи могут навредить елям и отдельным сортам туй, а также рододендронам, тисам, самшитам, махониям, эфеям и другим растениям с вечнозелеными листьями. Защитить растения от чрезмерно быстрой влажности и солнечных ожогов можно, прикрывая или затеняя их во второй половине зимы.
Плодовому саду зимой больше всего вредят мороз и грызуны, поэтому за деревьями время от времени нужно посматривать.
В мороз к молодым плодовым деревьям нужно подгрести снег, чтобы его корни не пострадали от холода. Рядом со стволом снег нужно притоптать, чтобы ограничить доступ к нему грызунов.
Для защиты от грызунов стволы можно обвязать еловыми ветками, которые также защитят их от неблагоприятных условий погоды. Деревья постарше в январе нужно повторно известковать.
Известковать нужно все плодовые деревья, а особенно — сливы, черешню и абрикосы. Известковать нужно в сухой и не очень морозный день (когда не холоднее -5 градусов). В январе к извести нужно добавлять связующее вещество — например, столярный клей в пропорции 1 литр на 10 литров известкового раствора.
С веток деревьев нужно смахивать лишний снег, иначе они могут поломаться. Если мороз или грызуны повредили дерево, на эти места нужно нанести садовый вар.
В январе садоводы начинают выгонять рассаду. Подумайте, что вы хотите посеять и посадить в новом сезоне и решите, что будете выращивать сами, а какие цветы купите и просто пересадите на клумбу. Приобретите нужные семена и приступайте к первым посевным работам.
В середине января сеют цветы с длинным вегетационным периодом. Семена высаживают в субстрат и не присыпают почвой. Субстрат накрывается пленкой или стеклом, а его поверхность регулярно рыхлят. Когда семена начинают прорастать, им обеспечивают температуру в +18… +20 градусов и дополнительное освещение 14 часов в день.
На подоконнике можно начать проращивать луковицы, сажать сельдерей, свеклу и петрушку.
Что касается комнатных растений, то хотя день и начинает прибавляться, им еще недостаточно света, поэтому их не нужно часто удобрять и поливать. Но если в вашем доме очень тепло и сухо, то следите за влажностью почвы растений, регулярно их опрыскивайте и по необходимости поливайте.
А у некоторых растений в январе продолжается период цветения — например, у декабриста или рождественского кактуса. Такие растения нужно не только хорошо поливать, но и удобрять.