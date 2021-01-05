Календарь садовода. Сад, цветник и комнатные растения: что с ними делать в январе?



В январе главная задача садовода — предотвращать, ограничивать или устранять последствия неблагоприятной для растений погоды. Если идет снег, то нужно следить, чтобы на растениях его не было слишком много, а если снега нет, то нужно защищать растения от мороза дополнительным прикрытием.

Если нападало много снега, то в сменяющиеся периоды оттепели и мороза он может повредить и даже погубить растения. Поэтому регулярно сметайте излишний слой снега, в том числе и с живой изгороди.

Лучшее укрытие для цветника зимой — 20-сантиметровый слой легкого снега, который нападал на промерзшую почву. Под ним сохраняется устойчивая температура, создающая идеальные условия для зимовки многих растений. И если такого снега маловато, можно его намести на клумбы с дорожек. Но снег должен быть чистым, без соли, песка и каменной крошки.

Если снега нет, то розы, многолетники, злаки и растения каменного сада прикрывают хвойными лапами, а тюльпаны и другие весенние луковичные цветы присыпают торфом и мульчей.

В январе начинает чаще выглядывать солнце, и его яркие теплые лучи могут навредить елям и отдельным сортам туй, а также рододендронам, тисам, самшитам, махониям, эфеям и другим растениям с вечнозелеными листьями. Защитить растения от чрезмерно быстрой влажности и солнечных ожогов можно, прикрывая или затеняя их во второй половине зимы.

Плодовому саду зимой больше всего вредят мороз и грызуны, поэтому за деревьями время от времени нужно посматривать.

В мороз к молодым плодовым деревьям нужно подгрести снег, чтобы его корни не пострадали от холода. Рядом со стволом снег нужно притоптать, чтобы ограничить доступ к нему грызунов.

Для защиты от грызунов стволы можно обвязать еловыми ветками, которые также защитят их от неблагоприятных условий погоды. Деревья постарше в январе нужно повторно известковать.