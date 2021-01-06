Почему в новом году пылесосить нужно хотя бы раз в неделю: 4 веских причины

1. Использование пылесоса гарантирует чистоту воздуха

Чистота воздуха особенно важна для аллергиков. Дома всегда присутствуют пыль, волосы и различные аллергены. Регулярная уборка помогает уменьшить их количество, сделав воздух чище.

Непременно следует убедиться в том, что в пылесосе используется HEPA-фильтр, задерживающий способные вызвать астму и аллергию мелкие частицы пыли и не дающий им возвращаться в воздух в помещении. Современные пылесосы также имеют отдельные фильтры для защиты мотора, которые предотвращают попадание в систему грязи или волос.

2. Пылевые клещи и других вредители будут под контролем

Исследования показали, что регулярное использование ручного пылесоса помогает уменьшить количество пылевых клещей на мебели, а удаление пыли с диванов, кресел и кроватей также позволяет избавиться от омертвевших клеток кожи, которые являются для пылевых клещей излюбленной пищей.

Такой пылесос позволяет легко добраться до мест, куда другим пылесосам попасть трудно или невозможно — например, в щели на диванах и креслах, или под матрас, где живет много пылевых клещей, говорит инструктор по продукции Samsung Алари Пеннар.

С помощью вертикального пылесоса также легко очищать от пыли и паутины высокие углы комнат или верхние поверхности шкафов.

3. Бытовая техника потребляет меньше электроэнергии

Покрытая пылью бытовая техника может потреблять больше электроэнергии, поэтому ее также следует регулярно очищать от пыли. Например, если очистить от пыли компрессор на задней стенке холодильника или корпус настольного компьютера, эти устройства будут использовать меньше электричества.

Обычно увеличение потребления электроэнергии связано с охлаждением — запылившемуся устройству требуется больше охлаждения, а значит, больше электричества. В случае использования электрического радиатора или обогревателя отсутствие пыли также помогает снизить риск возгорания.