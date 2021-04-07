ФОТО | Тренды в интерьере гостиной на 2021 год: цветочные принты, яркие цвета и никакой открытой планировки

Значительную часть своего времени дома мы проводим именно в гостиной. Зачастую у этой комнаты много разных функций: здесь есть и уголок для работы, и зона для отдыха, и даже местечко для перекуса.

Функциональный рабочий уголок

В связи с пандемией все чаще мы стали работать из дома, поэтому наличие в квартире рабочего уголка становится необходимостью. Однако важно, чтобы заваленный бумагами стол не портил интерьер. Поэтому идеальное решение — сделать рабочий стол, который можно после рабочего дня спрятать, задвинув дверцу или ширму. Мебель на заказ также набирает популярность, так как индивидуальность и функциональность сейчас в цене.

Нет — открытой планировке, да — созданию зон

Мы проводим больше времени дома и это заставило также переосмыслить концепцию открытой планировки. Сама по себе открытая планировка удобная и выглядит хорошо — помещение выглядит больше, в нем больше света. С другой стороны, в такой гостиной сложнее создать приватные зоны для каждого члена семьи. Поэтому сейчас набирают популярность различные хитрые способы по отделению пространства. Например, книжные полки от потолка до пола в центре комнаты.

Другой вариант — перегородки из стекла в металлической рамке.

Мультикультурный подход

Наш мир становится все более разнообразным и вместе переплетаются многие культуры. Влияние этого можно увидеть как в еде, так и в дизайне одежды. То же самое и интерьере. Можно смело смешивать народные узоры, антикварную мебель, восточные ковры и скандинавский минимализм. Не нужно ограничиваться одним стилем!

Яркие цвета

По-северному холодные серые, бежевые и белые оттенки всегда актуальны. Но в новом году в моде контрасты. Даже Pantone в этом году выбрал два цвета года: серый и желтый. Сочетание светлых и спокойных тонов с яркими всплесками цвета придают интерьеру изюминку. Дерзайте!

Большие цветочные принты