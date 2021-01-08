ФОТО | Светлое будущее. Какие лампы и светильники в моде в 2021 году?

1. Лампа как центральный элемент комнаты

В наше время лампы выполняют не только функцию освещения, но и являются отдельным элементом дизайна интерьера, и даже центральным элементом, приковывающем взгляды. Хорошо продуманное расположение и необычный дизайн лампы могут изменить облик всей комнаты. Теперь все чаще лампы становятся первым элементом, который устанавливают в комнате перед ее дальнейшим оформлением.

2. Напольные и настольные лампы, которые напоминают скульптуры

3. Смелый дизайн

В 2021 году популярны смелый дизайн, необычные текстуры и яркие краски. Например, разноцветные стеклянные лампы могут придать изюминку даже самой обычной и неказистой комнате.

4. Цвета и узоры

5. Необычные формы

6. Латунь

В 2021 году очень популярны лампы с элементами из латуни. Элегантная и в то же время скромная латунь идеально сочетается с интерьерами, в которых господствуют природные материалы: например, мрамор и дерево.

7. Освещение спальни крайне важно