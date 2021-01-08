ФОТО | Светлое будущее. Какие лампы и светильники в моде в 2021 году?
1. Лампа как центральный элемент комнаты
В наше время лампы выполняют не только функцию освещения, но и являются отдельным элементом дизайна интерьера, и даже центральным элементом, приковывающем взгляды. Хорошо продуманное расположение и необычный дизайн лампы могут изменить облик всей комнаты. Теперь все чаще лампы становятся первым элементом, который устанавливают в комнате перед ее дальнейшим оформлением.
2. Напольные и настольные лампы, которые напоминают скульптуры
3. Смелый дизайн
В 2021 году популярны смелый дизайн, необычные текстуры и яркие краски. Например, разноцветные стеклянные лампы могут придать изюминку даже самой обычной и неказистой комнате.
4. Цвета и узоры
5. Необычные формы
6. Латунь
В 2021 году очень популярны лампы с элементами из латуни. Элегантная и в то же время скромная латунь идеально сочетается с интерьерами, в которых господствуют природные материалы: например, мрамор и дерево.
7. Освещение спальни крайне важно
Теперь в тренде устанавливать бросающиеся в глаза лампы не только в гостиной, но и в спальне. Вместо традиционных маленьких ламп на прикроватном столике все чаще используют подвесные светильники.
8. Подходящее освещение для домашнего офиса
Работа из дома становится новой нормой, поэтому для этого необходимо подходящее освещение. Стоит предпочитать одному единственному источнику света несколько поменьше — это помогает визуально разделить комнату на участки.
9. Освещение, подчеркивающее картины на стенах
10. Лампы из дутого стекла
Источник: homesandgardens.com