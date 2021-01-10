10.01.2021, 15:30
НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от Dekor.ee | Голосуем! У кого из наших читателей лучше всего украшен дом?(2)
Delfi lugeja foto
Подошел к концу срок подачи фотографий на новогодний конкурс от Dekor.ee — пришло время голосовать! Мы попросили наших читателей показать, как они украсили свой дом на Рождество и Новый год. Тот, кто наберет больше всего голосов, выиграет стильный приз стоимостью более 400 евро!
Внимание! Из-за технической ошибки 10.01. были сброшены все голоса. Приносим извинения и просим проголосовать заново!
Среди участников будет разыгран приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala. Стоимость комплекта составляет 425 евро! Больше о нем читайте здесь.
Все конкурсные работы пронумерованы — ознакомьтесь с фотографиями и проголосуйте за понравившийся рождественско-новогодний декор в конце статьи! Голосование продлится до вечера 11 января!
1 — Маргарита из Пыхья-Таллинна
2 — Екатерина
3 — Алина из Ласнамяэ
4 — Светлана
5 — Яна
6 — Натали
7 — Марина
8 — Ирина
9 — Анна из Ласнамяэ
10 — Ольга из Кадриорга
11 — Андрей из Меремыйза
12 — Анастасия из Сан-Франциско
13 — Анна из Ярвекюла
14 — Татьяна украсила свои дома в Лауласмаа и Пирита-Козе
15 — Дарья из Табасалу
16 — Виктория из Кесклинна
17 — Диана из Виймси