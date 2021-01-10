НОВОГОДНИЙ КОНКУРС от Dekor.ee | Голосуем! У кого из наших читателей лучше всего украшен дом?

Delfi lugeja foto

Подошел к концу срок подачи фотографий на новогодний конкурс от Dekor.ee — пришло время голосовать! Мы попросили наших читателей показать, как они украсили свой дом на Рождество и Новый год. Тот, кто наберет больше всего голосов, выиграет стильный приз стоимостью более 400 евро!