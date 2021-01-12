Сухой воздух угрожает здоровью. Как улучшить дома качество воздуха?

Зимой при минусовых температурах жители Эстонии подвергаются воздействию чрезмерно сухого воздуха, что может вызвать сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей и сопутствующее раздражение в носу и в горле. Сухой воздух также снижает защиту от респираторных заболеваний и повышает восприимчивость к вирусным инфекциям. Рекомендуемая температура воздуха в доме может составлять 20-23 градусов, а уровень относительной влажности около 40-60%. К сожалению, в результате интенсивного отопления влажность дома иногда может падать ниже 10%.

Признаки сухого воздуха в помещениях: сухая и зудящая кожа, зуд в глазах и появление в носу твердых корок, в результате чего при сморкании может открыться кровотечение из носа. Однако одни лишь влажность и температура не позволяют в полной мере оценить качество воздуха. Воздух также может содержать опасные для здоровья смог, аллергены, бактерии и вирусы, способные попасть в помещение через вентиляцию, входную дверь или окно.

Особое внимание качеству воздуха следует уделять людям, страдающим от аллергий — на них негативно влияет как чрезмерно сухой, так и влажный воздух. Например, слишком теплая и влажная среда способствует появлению пылевых клещей, что наряду с шерстью домашних животных является одной из наиболее распространенных причин гиперчувствительности. Аллергические заболевания предотвратить невозможно, поскольку одним из важнейших факторов риска их развития является генетическая предрасположенность. Если аллергия уже развилась, обязательным условием результативного лечения является избежание контакта с аллергенами.