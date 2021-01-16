2021 год в дизайне интерьеров: в моде мягкость, естественность и практичность

Окрашенные стены не должны быть скучно однообразными — можно создавать самые разные композиции, цвет можно разделять по вертикали или по диагонали. Уже в прошлом году предпочтение отдавалось структурным поверхностям стен, таким как декоративная штукатурка, неровный натуральный камень и необработанное дерево. Такой стиль сохранится и в этом году, но неровные поверхности также обыгрываются, например, в мебели и освещении.

В мире форм резкость ушла в прошлое, в моде округлость, овальность и мягкость. Овальные формы в начале года можно увидеть не только в предметах, но и, например, в рисунке обоев. Помимо мягкости, в моде необычные и неожиданные формы, к которым мы еще не слишком привыкли.

2021 год черпает вдохновение в природных цветах: молочно-белом, лавандовом лиловом, лесном зеленом, землисто-коричневом, песочно-бежевом, абрикосово-розовом. Яркие акценты также заимствованы из окружающей природы: горчично-желтый, терракотово-красный, лимонно-желтый, зеленый оттенка лайма. Акцентные цвета следует использовать в умеренном количестве, на небольших поверхностях или для подчеркивания деталей.

Популярен текстиль натурального происхождения. По-прежнему в моде бархат и шелк, а также хлопок, лен, ткань из конопляного волокна и другие органические материалы. Новую популярность обрела кожа, особенно коричневая — как на больших, так и на малых поверхностях.

Самый популярный материал для оформления интерьера в 2021 году — дерево. Помимо мебели, деревянные элементы можно встретить также в осветительных приборах и аксессуарах интерьера, а кроме того, различные решения из дерева используются на полу, стенах и потолке. Помимо дерева также используется металл, особенно окрашенный в черный или в цвет серого графита. В зависимости от места и стиля, также можно использовать металл медного и золотого оттенков. В моде также разные каменные поверхности, но необычные и с рельефной поверхностью.

6) Крупные узоры

В моду вошли крупные узоры. Если совсем недавно популярны были обои со скромными мелкими узорами, то теперь в моде снова крупные растительные мотивы, особенно пышные листья и ветки растений.

7) Практичный минимализм

В минимализме нет ничего нового, он был в моде годами, но такой минимализм практичен и создает комфорт. Популярность набирают умные дома, включая умную мебель, умное освещение, умную бытовую технику, умные кухонные системы. Чем меньше вам придется совершать ненужных движений дома, тем лучше, поскольку домой вы приходите, чтобы отдохнуть.

8) Сочетание разных стилей

В моде смешение стилей и комбинирование различных решений — это развязывает руки дизайнерам интерьеров. Такой подход не следует путать с эклектикой, разные стили должны сочетаться между собой. Формы и текстуры могут повторяться, цвета гармонировать, и целом все должно создавать понятную композицию, а не хаотичную атмосферу. Комбинирование стилей означает, что вы можете собирать предметы из разных эпох и сочетать современные технологии с ретро или кантри.

9) Романтика, возвращающая к истокам

Возвращение к истокам модно во всем мире. В Эстонии это может быть крестьянская романтика с предметами ручной работы и гончарными изделиями, но также можно выбрать корни из другого региона. Например, оформить дом на французский манер, используя пастельные тона лаванды, или в скандинавском духе, а в качестве элементов интерьера использовать шкуры северного оленя и животных. Более смелые могут поискать корни в Африке или Южной Америке, главное тут — придерживаться единого стиля и не переборщить с используемыми элементами.

10) Взрыв зеленого

Наступивший год выдвигает на первое место зеленый цвет. При этом в моде различные оттенки зеленого: от нежного пастельно-зеленого до глубокого лесного зеленого. Растений в доме много быть не может. Популярны комнатные цветы разного размера, срезанные цветы в больших вазах, а также зеленые стены и потолки, хотя они и требуют серьезного ухода. В темных помещениях можно использовать искусственные растения, хотя в тренде все же естественность, то есть и искусственные растения должны максимально походить на настоящие. Помимо цвета и цветов, есть много других способов привнести в помещение зелень: например, элементы интерьера из мха или грядки с приправами на кухонном подоконнике.