Кто крадет электричество в доме: 6 самых "прожорливых" приборов

Включенная в сеть бытовая техника продолжает работать в спящем режиме. За месяц в счетах за электричество набегает внушительная сумма, пишет INMYROOM.

Если отключать электронику от сети, то можно не только сэкономить бюджет, но и уберечь технику от внезапных скачков напряжения.

Телевизор и приставка цифрового ТВ



Практически в каждой квартире есть хотя бы один телевизор. У многих они установлены не только в гостиной, но также на кухне и в спальне. Даже когда вы отключаете телевизор пультом, он все равно продолжает работать в спящем режиме и потреблять электроэнергию.

Один “выключенный” телевизор тратит около 25 Вт в сутки. К нему обычно подключена приставка цифрового или спутникового телевидения. Оба предмета не отключаются от электросети и потребляют 150–200 Вт в сутки. А в месяц набегает до 6 кВт.

Компьютер и ноутбук



Такая же ситуация и со стационарным компьютером. Этот прибор похищает порядка 100 Вт в сутки, если он включен в розетку. В месяц выходит около 3 кВт. Ноутбук “съедает” чуть меньше — примерно 70 Вт в сутки.

Если оставить компьютер и ноутбук в спящем режиме на ночь, то объем потребленной электроэнергии увеличится вдвое.

Холодильник



Это еще один бытовой предмет, без которого не обходится ни одна квартира или дом. Постоянно работающий холодильник потребляет 750 Вт в сутки, это примерно 22–23 кВт в месяц. Но в отличие от компьютера и телевизора холодильник отключать от сети нельзя.

Чем выше температура на кухне, тем больше энергии затрачивает на работу холодильник. Поэтому его лучше устанавливать подальше от духовки и варочной поверхности.

Электрочайник



Как ни странно, этот небольшой прибор расходует больше всего электричества. Ему требуется огромное количество электроэнергии, чтобы быстро вскипятить воду. Около часа работы чайника может украсть до 3 кВт в сутки.



Стиральная машина



В спящем режиме она может украсть до 30 Вт в сутки. Если вы часто запускаете полупустую стиральную машину, то и количество потраченной энергии будет выше.