НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ | К чему разбивается телефон, зеркало, окно и стакан

К чему разбивается телефон



Телефон — это не просто средство для поддержания связи. С энергетической точки зрения он выступает в роли моста между человеком и окружающим его миром. Телефон для многих из нас уже стал необходимым предметом.

Если он разбивается, это не просто потеря денег. Это значит, что в скором будущем вы утратите какие-то важные возможности.

Если телефон разбили вы по случайности, это сулит неприятности в отношениях. Вам стоит следить за своими поступками.

Если это сделал кто-то посторонний, то знайте, что в вашем окружении завелся враг, которому очень хочется вам насолить.

Негативный эффект усиливается, если телефон был совершенно новым. Если вы разбили экран старого телефона, который давно хочется заменить, это к счастью. Ожидайте интересные предложения и судьбоносные встречи. Самое главное — не ходите долго с разбитым телефоном, так как это крайне отрицательно сказывается на энергетике и удаче.

Разбитое зеркало



Если вы случайно разбили зеркало у себя дома, то это дурной знак, говорящий о том, что кто-то строит против вас козни, пытается насолить или помешать вашим планам.

Если зеркало треснуло само по себе, это очень плохая примета, согласно которой в недалеком прошлом вы сделали неверный выбор, и теперь вам придется пожинать плоды такого решения.

Если зеркало треснуло по вине гостя, то этого человека стоит опасаться. Треснувшее зеркало в любом случае нужно заменить на новое. Не откладывайте утилизацию такого зеркала. Оно может плохо влиять на ваше здоровье и здоровье ваших близких.

К чему разбивается окно



Часто бывает так, что окно трескается само по себе. Это бывает в новостройках, которые еще не «сели», но иногда встречается и в других домах. В любом случае, если у вас само по себе треснуло окно, это значит, что в доме очень много негативной энергии, исходящей от вас или ваших близких. Нужно срочно пересмотреть свое поведение, иначе ждите беды.