Осторожно! На эстонском портале недвижимости под видом маклеров скрываются мошенники

Цель мошенников — захватить пользовательские аккаунты с активными объявлениями о продаже или сдаче в аренду недвижимости. Если пару лет назад их целью были частные лица, то теперь они все больше нацелены на аккаунты маклеров.

Когда мошенникам удается получить доступ к аккаунту, то они обычно меняют содержание объявления, делают предложения очень соблазнительными и добавляют красивые фотографии.

Связавшимся с ними клиентам они зачастую говорят, что кто-то якобы находится за границей и ему не дают вернуться закрытые из-за коронавируса границы, и поэтому это лицо ищет того, кто сможет временно присмотреть за квартирой — якобы поэтому предлагается такая дешевая плата за аренду. Потом же мошенники просят в качестве подтверждения соглашения предоплату.

KV.ee напоминает, что неразумно делать предоплату без договора, ознакомления с квартирой и чувства уверенности, что заключающее с вами договор лицо является реальным владельцем недвижимости или его законным представителем.

У маклеров же есть возможность сделать свой маклерский аккаунт более безопасным (с помощью ID-карточки, Smart-ID или Mobiil-ID), это делает взлом аккаунт намного сложнее. В будущем KV.ee планирует предлагать такую услугу идентификации и обычным клиентам.





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