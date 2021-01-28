У вас дома лежат без дела хорошие вещи? Дайте им новую жизнь!
Цель зимней кампании Uuskasutuskeskus — Центра повторного использования — обратить внимание людей на то, что не стоит выбрасывать хорошие вещи. Центр повторного использования принимает чистую и не рваную одежду, обувь, игрушки, книги, исправную бытовую технику, мебель, посуду, предметы интерьера, товары для спорта и хобби в хорошем состоянии. Помогите годным вещам, которые лежат у вас без дела, обрести нового владельца, ведь кому-то они еще могут принести много радости!
“Мы заметили, что в период зимних праздников люди не только проводят время с семьей, но и улучают минуту для того, чтобы привести в порядок дом. Все старое хочется оставить в старом году, да и некоторые вещи становятся ненужными, потому что человек получает в подарок новые. Нередко эти лишние вещи можно увидеть в мусорном контейнере или рядом с ним, но, к сожалению, оттуда хорошая вещь может и не найти путь к новому хозяину. Призываем людей не выбрасывать хорошие вещи в мусор, а дать им новую жизнь”, — сказала исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу.
Uuskasutuskeskus собирает по всей Эстонии в виде пожертвований бывшие в употреблении вещи и вновь пускает их в обращение. “Для того, чтобы повторное использование было доступно рядом с домом, мы открываем свои центры по всей Эстонии. Помимо этого, мы совершаем выезды на микроавтобусе, чтобы людям было удобнее жертвовать нам вещи. В год Центр повторного использования спасает сотни тонн хороших вещей от попадания на свалку”, — отметила Диана Паакспуу.
Вещи можно приносить во все магазины Uuskasutuskeskus во время их работы. Для вывоза крупногабаритных вещей, таких как мебель или бытовая техника, в Таллинне, Тарту, Пярну и Пайде можно вызвать микроавтобус Центра повторного использования. Для этого надо прислать фотографии отдаваемой вещи и свои контактные данные по адресу электронной почты kaubik@uuskasutus.ee. Стоит иметь в виду: если микроавтобус уже вызван, то в придачу к крупной вещи можно отдать и другие предметы в хорошем состоянии, которые вам больше не нужны.
Почему стоит жертвовать вещи?
* Отдавая вещи, которые вы давно не используете, вы спасаете их от участи в конце концов оказаться на свалке.
* Жертвуя вещи, которые вы не используете ежедневно, вы освобождаете место в доме.
* Вы совершаете доброе дело и для себя, и для окружающей среды. Вместе мы заботимся о чистоте Эстонии.
* У многих нет возможности купить совершенно новую вещь, и ваше пожертвование может стать для кого-то единственной возможностью приобрести что-либо.
Центр повторного использования сортирует все пожертвованные вещи и после этого снова пускает в обращение вещи в хорошем состоянии. Некоторые вещи передаются нуждающимся в помощи, а большая часть поступает в продажу по приемлемым ценам. Uuskasutuskeskus — некоммерческое хозрасчетное предприятие; средства, полученные от продажи пожертвованных вещей, покрывают расходы на деятельность магазинов и расширение центра по всей Эстонии. Вместе с магазином на бульваре Сыпрузе, который откроется уже скоро, у Центра повторного использования насчитывается 15 магазинов по всей Эстонии и интернет-магазин по адресу pood.uuskasutus.ee.
Uuskasutuskeskus — это некоммерческая организация, цель которой — сделать повторное использование доступным для всех жителей Эстонии. Организация продвигает идею вторичного использования, в основном, двумя способами: снова пускает в обращение чистые и пригодные к использованию вещи и ищет возможности дать старым вещам новую жизнь. Смотрите также: www.uuskasutus.ee.
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