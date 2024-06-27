Дизайн и интерьер
27.06.2024, 22:52

ФОТО | Десять крутых идей для кухни мечты, которые подсмотрели в Instagram

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: JR-stock | Shutterstock

Инстаграм — кладезь дизайн-идей для интерьера, конечно, если хорошо поискать. INMYROOM сделал это за вас: ловите подборку классных решений из инста-кухонь для улучшения собственной.

Яркие фасады

Понятно, почему белые и серые кухни — самые популярные: нейтральные цвета не надоедают, а вот яркие со временем могут начать утомлять. В аккаунте @nteriorscapes.co нашли альтернативное решение: нежные розовые фасады, разбавленные деревом, максимально нейтральным.

Стульчики как во французских бистро

Эти плетеные стульчики как будто одолжили с террасы типичного бистро Парижа. Такие просто не могут не погрузить в эстетику Франции, даже если за окном Подмосковье.

Обои на фартуке

Когда обои такие же эффектные, как на кухне из аккаунта @l_atelier_paris, почему бы не продлить их и на фартук? А защитить покрытие от брызг и бытовых загрязнений помогут стеклянные скинали.

Аэрография на холодильнике

На двухдверном или просто большом холодильнике смелый рисунок будет выглядеть особенно впечатляющим.

Штора с подхватом вместо двери в кладовку

Кладовка или кухонный хозблок меньше всего ассоциируются с чем-то элегантным. Но это легко исправить с помощью шторы с подхватом — например, такой же, как на окнах.

Мобильный стеллаж

Удобная вещь для предметов и продуктов, которые хранятся на виду.

Подставка-органайзер для кружек

Возможно, любимых кружек у вас сразу несколько, все — разные и очень красивые. Зачем же прятать их в шкаф? Лучше расставьте на полках такого же или похожего органайзера. Ячейки одинакового размера помогут гармонично собрать вместе разнокалиберную посуду.

Полочка для декора

Картины, вазы, что-то по мелочи — на узкой полке, как на кухне из аккаунта @perlin.no, найдется место самым разным красивым вещам.

А на кухне у @at_home_at_170 у такой полочки есть еще и удобные крючки.

Декоративные шильды

Крутая идея декора на компактной кухне. Ретрошильды вроде этой, из аккаунта @ludamihaleva, напомнят эстетику винтажных кафе или американских дайнеров из кино.

Керамика

Самый-самый трендовый декор. Если еще не прикупили вазу ручной работы для обеденного стола — уже пора!

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