ФОТО | Десять крутых идей для кухни мечты, которые подсмотрели в Instagram

Яркие фасады

Понятно, почему белые и серые кухни — самые популярные: нейтральные цвета не надоедают, а вот яркие со временем могут начать утомлять. В аккаунте @nteriorscapes.co нашли альтернативное решение: нежные розовые фасады, разбавленные деревом, максимально нейтральным.

Стульчики как во французских бистро

Эти плетеные стульчики как будто одолжили с террасы типичного бистро Парижа. Такие просто не могут не погрузить в эстетику Франции, даже если за окном Подмосковье.

Обои на фартуке

Когда обои такие же эффектные, как на кухне из аккаунта @l_atelier_paris, почему бы не продлить их и на фартук? А защитить покрытие от брызг и бытовых загрязнений помогут стеклянные скинали.

Аэрография на холодильнике

На двухдверном или просто большом холодильнике смелый рисунок будет выглядеть особенно впечатляющим.

Штора с подхватом вместо двери в кладовку

Кладовка или кухонный хозблок меньше всего ассоциируются с чем-то элегантным. Но это легко исправить с помощью шторы с подхватом — например, такой же, как на окнах.

Мобильный стеллаж

Удобная вещь для предметов и продуктов, которые хранятся на виду.

Подставка-органайзер для кружек