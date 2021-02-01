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01.02.2021, 10:01

Неприятный запах одежды после стирки — как с этим бороться?

 
Фото: Pixabay
У вас когда-нибудь было так, что после стирки от одежды исходил неприятный запах застоя или плесени? Проблему можно решить, но сначала необходимо найти точную причину, пишет InfoHome.com.ua.

Есть несколько способов избавиться от неприятного запаха:


1. Перегрузили стиральную машину

Если барабан был переполнен, белье может плохо стираться. Следуйте инструкциям машинки по количеству одежды, которое она может вместить, и не переполняйте ее.

2. Белье слишком долго находилось в стиральной машине

Порой получается так, что по какой-то причине белье не сразу вынимается после стирки из машинки. Однако это может привести к появлению неприятного застойного запаха, а при слишком частом повторении может привести к образованию плесени на резиновом уплотнении барабана. Постарайтесь вынуть белье как можно скорее после окончания программы. Если вы используете опцию “отложенный старт”, всегда планируйте завершение программы в то время, когда вы сможете вынуть сразу после стирки одежду из машинки. Если вы надолго забыли белье в стиральной машине и при открытии почувствовали неприятный запах, нанесите несколько капель вашего любимого эфирного масла на чистую ткань из микрофибры и положите ее в одежду для повторного полоскания.

3. Плесень в стиральной машине

Если белье регулярно имеет неприятный запах, даже если оно вынимается сразу после окончания цикла стирки, вероятно, существует проблема отложения грязи в различных местах самой машины. Это происходит при частой стирке при низких температурах, использовании слишком большого количества смягчителя ткани, когда белье остается в стиральной машине в течение длительного времени или дверной уплотнитель не чистится регулярно.

Чтобы решить вашу проблему, возьмите специальное средство для стирки, отбеливатель или средство для стирки белого белья и запустите пустую стиральную машину при температуре 90 градусов. Это поможет избавиться от плесени в машинке. Регулярно очищайте резиновое уплотнение.

Дополнительные рекомендации для свежего белья:


1. Стирать на более продолжительной программе — коротких программ при низких температурах иногда бывает недостаточно для хорошего полоскания одежды и удаления неприятных запахов. Стирайте белье, простыни и полотенца при температуре 60 градусов, а одежду — на более продолжительной программе. Вместо кондиционера используйте полстакана белого уксуса — уксус удалит запахи и плесень из стиральной машины.

2. Не закрывайте дверцу барабана плотно, когда стиральная машина не работает, так как влага остается внутри каждый раз при ее использовании, что приводит к образованию плесени и запахов. Как только вы достанете одежду, оставьте дверцу открытой на полчаса, чтобы проветрить стиральную машину, а в остальное время, если возможно, держите ее слегка приоткрытой.

3. Не собирайте грязную одежду в стиральной машине в течение нескольких дней перед тем, как постирать ее. Используйте корзину для белья и кладите одежду в прибор непосредственно перед стиркой. Регулярно очищайте резервуары для порошка.

4. На помощь приходит лимонный сок — одежду, сильно пропитанную неприятным запахом, будет легче постирать, если сначала замочить ее в тазе с теплой водой, в которую вы нальете несколько ложек лимонного сока, примерно на полчаса.

Если, несмотря на все ваши попытки, запах не исчезнет, обратитесь к специалисту. Шланг для грязной воды может нуждаться в замене. Иногда после многих лет использования на нем накапливаются грязные отложения, которые источают неприятный запах.

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