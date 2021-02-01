Неприятный запах одежды после стирки — как с этим бороться?

Есть несколько способов избавиться от неприятного запаха:

Порой получается так, что по какой-то причине белье не сразу вынимается после стирки из машинки. Однако это может привести к появлению неприятного застойного запаха, а при слишком частом повторении может привести к образованию плесени на резиновом уплотнении барабана. Постарайтесь вынуть белье как можно скорее после окончания программы. Если вы используете опцию “отложенный старт”, всегда планируйте завершение программы в то время, когда вы сможете вынуть сразу после стирки одежду из машинки. Если вы надолго забыли белье в стиральной машине и при открытии почувствовали неприятный запах, нанесите несколько капель вашего любимого эфирного масла на чистую ткань из микрофибры и положите ее в одежду для повторного полоскания.