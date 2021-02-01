Неприятный запах одежды после стирки — как с этим бороться?
Есть несколько способов избавиться от неприятного запаха:
1. Перегрузили стиральную машину
Если барабан был переполнен, белье может плохо стираться. Следуйте инструкциям машинки по количеству одежды, которое она может вместить, и не переполняйте ее.
2. Белье слишком долго находилось в стиральной машине
Порой получается так, что по какой-то причине белье не сразу вынимается после стирки из машинки. Однако это может привести к появлению неприятного застойного запаха, а при слишком частом повторении может привести к образованию плесени на резиновом уплотнении барабана. Постарайтесь вынуть белье как можно скорее после окончания программы. Если вы используете опцию “отложенный старт”, всегда планируйте завершение программы в то время, когда вы сможете вынуть сразу после стирки одежду из машинки. Если вы надолго забыли белье в стиральной машине и при открытии почувствовали неприятный запах, нанесите несколько капель вашего любимого эфирного масла на чистую ткань из микрофибры и положите ее в одежду для повторного полоскания.
3. Плесень в стиральной машине
Если белье регулярно имеет неприятный запах, даже если оно вынимается сразу после окончания цикла стирки, вероятно, существует проблема отложения грязи в различных местах самой машины. Это происходит при частой стирке при низких температурах, использовании слишком большого количества смягчителя ткани, когда белье остается в стиральной машине в течение длительного времени или дверной уплотнитель не чистится регулярно.
Чтобы решить вашу проблему, возьмите специальное средство для стирки, отбеливатель или средство для стирки белого белья и запустите пустую стиральную машину при температуре 90 градусов. Это поможет избавиться от плесени в машинке. Регулярно очищайте резиновое уплотнение.
Дополнительные рекомендации для свежего белья:
1. Стирать на более продолжительной программе — коротких программ при низких температурах иногда бывает недостаточно для хорошего полоскания одежды и удаления неприятных запахов. Стирайте белье, простыни и полотенца при температуре 60 градусов, а одежду — на более продолжительной программе. Вместо кондиционера используйте полстакана белого уксуса — уксус удалит запахи и плесень из стиральной машины.
2. Не закрывайте дверцу барабана плотно, когда стиральная машина не работает, так как влага остается внутри каждый раз при ее использовании, что приводит к образованию плесени и запахов. Как только вы достанете одежду, оставьте дверцу открытой на полчаса, чтобы проветрить стиральную машину, а в остальное время, если возможно, держите ее слегка приоткрытой.
3. Не собирайте грязную одежду в стиральной машине в течение нескольких дней перед тем, как постирать ее. Используйте корзину для белья и кладите одежду в прибор непосредственно перед стиркой. Регулярно очищайте резервуары для порошка.
4. На помощь приходит лимонный сок — одежду, сильно пропитанную неприятным запахом, будет легче постирать, если сначала замочить ее в тазе с теплой водой, в которую вы нальете несколько ложек лимонного сока, примерно на полчаса.
Если, несмотря на все ваши попытки, запах не исчезнет, обратитесь к специалисту. Шланг для грязной воды может нуждаться в замене. Иногда после многих лет использования на нем накапливаются грязные отложения, которые источают неприятный запах.
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