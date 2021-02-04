БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Радость для глаз! Поленница может стать главной звездой вашего сада

В старину знали, что лучшее время для заготовки дров — в декабре или январе, когда содержание воды в деревьях самое маленькое.

Тем, у кого дрова уже запасены, стоит подумать, как их красиво сложить в поленницу. Сделать отдельную поленницу или сложить дрова в стенку, которая защищает место для посиделок от ветра?