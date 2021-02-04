04.02.2021, 12:15
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Радость для глаз! Поленница может стать главной звездой вашего сада
Foto: Sven Arbet
Поленница уже давно не позорное сооружение в уголке сада. Корректно сложенная поленница может быть настоящей звездой в саду, пишет Maakodu.
В старину знали, что лучшее время для заготовки дров — в декабре или январе, когда содержание воды в деревьях самое маленькое.
Тем, у кого дрова уже запасены, стоит подумать, как их красиво сложить в поленницу. Сделать отдельную поленницу или сложить дрова в стенку, которая защищает место для посиделок от ветра?
В этой галерее вы обязательно найдете вдохновение!