Советуют специалисты: Рекомендуемые дни посева овощей весной 2021 года
На этот раз мы предлагаем воспользоваться рекомендациями опытного садовода Эльги Бражуне — она рассчитывает даты посева каждую весну, исходя их своего многолетнего опыта работы в садоводстве Neslinko.
Как рассказала садовод в беседе с порталом Tavs Dārzs, эти рекомендации по дням посева относятся к тем садовым и огородным культурам, плоды которых растут НАД землей. Это помидоры, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, капуста и другие овощи.
На вопрос, не посадила ли она сама уже что-то на рассаду, Бражуне ответила отрицательно. “сажать помидоры еще рано, лучше задуматься о посадках сладкого и острого перца. Сладкий перец можно сажать на рассаду уже в районе 10 февраля”, — добавила Бражуне.
Февраль
- 8 февраля — весь день
- 9 февраля — весь день
- 17 февраля — весь день
- 18 февраля — весь день
- 24 февраля — с 14:25
- 25 февраля — весь день
- 26 февраля — весь день
- 27 февраля — весь день
- 28 февраля — до 9:15
Бражуне отмечает, что 26, 27 и 28 февраля — лучшие дни для посева помидоров на рассаду.
Март
В марте на рассаду сажают огромное количество овощей. Вот, на взгляд Бражуне, лучшие для этого дни:
- 8 марта — весь день
- 16 марта — с 16:00
- 17 марта — весь день
- 18 марта — до 12:00
- 25 марта — с 9:00
- 28 марта — весь день
Лучший день посева помидоров на рассаду в марте — 25 марта.
Апрель
В апреле в саду нет недостатка в работе, поэтому запишите эти даты, чтобы знать, когда лучше всего сажать на рассаду:
- 3 апреля — с 17:00
- 4 апреля — весь день
- 5 апреля — до 12:20
- 13 апреля — весь день
- 14 апреля — до 16:00
- 23 апреля — весь день
- 24 апреля — весь день
- 25 апреля — весь день
- 26 апреля — весь день
- 27 апреля — весь день
Май
В мае также предостаточно дней для посева. Вот они:
- 1 мая — весь день
- 2 мая — весь день
- 10 мая — с 12:00
- 11 мая — до 8:20
- 19 мая — весь день
- 20 мая — весь день
- 21 мая — до 11:20
- 24 мая — весь день
- 25 мая — до 16:00
- 28 мая — весь день
- 29 мая — до 16:20