Советуют специалисты: Рекомендуемые дни посева овощей весной 2021 года

На этот раз мы предлагаем воспользоваться рекомендациями опытного садовода Эльги Бражуне — она рассчитывает даты посева каждую весну, исходя их своего многолетнего опыта работы в садоводстве Neslinko.

Как рассказала садовод в беседе с порталом Tavs Dārzs, эти рекомендации по дням посева относятся к тем садовым и огородным культурам, плоды которых растут НАД землей. Это помидоры, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, капуста и другие овощи.

На вопрос, не посадила ли она сама уже что-то на рассаду, Бражуне ответила отрицательно. “сажать помидоры еще рано, лучше задуматься о посадках сладкого и острого перца. Сладкий перец можно сажать на рассаду уже в районе 10 февраля”, — добавила Бражуне.

Февраль

8 февраля — весь день

9 февраля — весь день

17 февраля — весь день

18 февраля — весь день

24 февраля — с 14:25

25 февраля — весь день

26 февраля — весь день

27 февраля — весь день

28 февраля — до 9:15

Бражуне отмечает, что 26, 27 и 28 февраля — лучшие дни для посева помидоров на рассаду.

Март