Наш сад
09.02.2021, 12:00

Советуют специалисты: Рекомендуемые дни посева овощей весной 2021 года

 
Unsplash
Несмотря на то, что земля за окном все еще покрыта толстым слоем снега, самое время запланировать посевные работы в своем саду на ближайшие несколько месяцев. Кто-то в таких ситуациях руководствуется лунным календарем, кто-то — мудростью бабушек. Но это и не важно, главное — чтобы посевы взошли, не замерзли на морозе и не стали добычей вредителей, пишет Delfi Dom & Sad.

На этот раз мы предлагаем воспользоваться рекомендациями опытного садовода Эльги Бражуне — она рассчитывает даты посева каждую весну, исходя их своего многолетнего опыта работы в садоводстве Neslinko.

Как рассказала садовод в беседе с порталом Tavs Dārzs, эти рекомендации по дням посева относятся к тем садовым и огородным культурам, плоды которых растут НАД землей. Это помидоры, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, капуста и другие овощи.

На вопрос, не посадила ли она сама уже что-то на рассаду, Бражуне ответила отрицательно. “сажать помидоры еще рано, лучше задуматься о посадках сладкого и острого перца. Сладкий перец можно сажать на рассаду уже в районе 10 февраля”, — добавила Бражуне.

Февраль

  • 8 февраля — весь день
  • 9 февраля — весь день
  • 17 февраля — весь день
  • 18 февраля — весь день
  • 24 февраля — с 14:25
  • 25 февраля — весь день
  • 26 февраля — весь день
  • 27 февраля — весь день
  • 28 февраля — до 9:15

Бражуне отмечает, что 26, 27 и 28 февраля — лучшие дни для посева помидоров на рассаду.

Март

В марте на рассаду сажают огромное количество овощей. Вот, на взгляд Бражуне, лучшие для этого дни:

  • 8 марта — весь день
  • 16 марта — с 16:00
  • 17 марта — весь день
  • 18 марта — до 12:00
  • 25 марта — с 9:00
  • 28 марта — весь день

Лучший день посева помидоров на рассаду в марте — 25 марта.

Апрель

В апреле в саду нет недостатка в работе, поэтому запишите эти даты, чтобы знать, когда лучше всего сажать на рассаду:

  • 3 апреля — с 17:00
  • 4 апреля — весь день
  • 5 апреля — до 12:20
  • 13 апреля — весь день
  • 14 апреля — до 16:00
  • 23 апреля — весь день
  • 24 апреля — весь день
  • 25 апреля — весь день
  • 26 апреля — весь день
  • 27 апреля — весь день

Май

В мае также предостаточно дней для посева. Вот они:

  • 1 мая — весь день
  • 2 мая — весь день
  • 10 мая — с 12:00
  • 11 мая — до 8:20
  • 19 мая — весь день
  • 20 мая — весь день
  • 21 мая — до 11:20
  • 24 мая — весь день
  • 25 мая — до 16:00
  • 28 мая — весь день
  • 29 мая — до 16:20
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