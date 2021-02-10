Как увеличить КПД? Неочевидные идеи планировки для маленьких квартир
В квартирах маленькой площади люди живут не только от нехватки средств. Маленькие квартиры еще покупают осознанно: из бережного отношения к экологии, например (маленькое пространство — низкое потребление ресурсов). Или, скажем, из потребности быть в эпицентре городской жизни, спальному микрорайону с просторной квартирой предпочитают крошечную, но в центре.
Дизайн интерьера маленьких квартир требует практичности, изобретательности и самоконтроля (“никаких лишних вещей” — здесь первое правило). Работать в таком пространстве должны не только квадратные метры, но и высота потолка, воздух, естественный свет.
Сосредоточимся на планировочных решениях, которые увеличивают КПД площади маленьких квартир.
Проходная кухня на месте коридора
Часто приходится слышать, что коридоры — это показатель плохой планировки. И даже бюро технической инвентаризации всегда подчеркивает, что есть полезная площадь, а есть неполезные коридоры и прочие служебные части помещения.
Коридоры могут быть буфером между комнатами, создавать дополнительное измерение. Однако, когда маленькая квартира еще и вмещает специальные метры просто для перемещения из спальни в гостиную или из гостиной в кухню — это уже непростительное расточительство.
Выход: проходные зоны должны стать полезной площадью. Обычно здесь организуют систему хранения, но можно пойти дальше — превратить коридор в кухню или даже гостиную, кабинет.
Даже в доме, где все стены, кроме стен санузлов, являются несущими, можно увеличить полезную площадь за счет проходной кухни.
В маленькой квартире, если количество окон позволяет, изолированной лучше делать спальню — не кухню. Пусть даже ничего кроме кровати туда не поместится. Кому-то кажется, что это уютно, хотя кто-то может вспомнить про клаустрофобию. Но, в конце концов, отдельная спальня делает более отчетливой границу между сном и явью. А кухня вполне может располагаться и на проходе.
Проходной кабинет
Проходной кабинет в дизайне маленькой квартиры — идея ничуть не менее разумная, чем проходная кухня. Довольно часто женщины работают из дома буквально за кухонным столом — пока борщ кипит на плите, можно успеть много чего поправить в отчете. Если отчеты вы поправляете регулярно, почему бы не оборудовать постоянный примыкающий к кухне офис в том же коридоре.
Присоединить коридор к гостиной
Если речь не идет об открытом пространстве в 100 квадратных метров, то подавляющем количестве случаев попытка объединить кухню и гостиную приводит не к “просторной кухне-гостиной”, а к “дивану на кухне”. В этой ситуации присоединенный к гостиной коридор лучше, чем кухня-гостиная Г-образной формы.
Присоединение коридора — разумная перепланировка в ситуации, когда нет нужды или возможности присоединять гостиную к кухне и при этом исходная площадь гостиной мала.
Круговая планировка
Ходить от дивана к холодильнику всегда одним и тем же маршрутом, конечно, можно. Но в небольшой квартире рано или поздно это приведет к сожалению о недостатке места. Тут нельзя упускать возможность выстроить разные маршруты и, соответственно, разные сценарии перемещений.
Круговая планировка — просто находка для маленьких помещений. В ходе многочисленных психологических экспериментов установлено, что при любом удобном случае наш мозг сам обманываться рад, и если до холодильника от дивана можно дойти одной тропой, а вернуться другой, он будет думать, что места тут куда больше, чем на самом деле.
Важно: Не бойтесь создавать проходные комнаты на месте изолированных. Можно поместить в центр санузел (если позволяет разводка коммуникаций) или гардеробную.
Перспектива
Планируя организацию маленького пространства, хорошо помнить о перспективе, которая будет открываться с разных точек. Чем больше будет “открытых длинных линий”, тем просторнее будет казаться ваше жилье.
Идеально, если помещение просматривается от входа до окна. Если такой оси нет, перспективу важно создать: найти, но и подчеркнуть длину открывающейся взгляду линии — единой столешницей или полками от края до края стены. Или, например, зеркалом, как сделали в этой кухне на фото.
Световые окна под потолком
Если помещение не требует полной изоляции (например, прихожая), не возводите стену, отделяющую ее от общей зоны до потолка. Часть стен выше человеческого роста всегда можно сделать из стекла: естественный свет сделает даже совсем маленькое помещение объемным.
Это, во-первых, способствует экономии (можно реже пользоваться электрическим освещением), а во-вторых, невероятно приятно видеть, как солнечный свет пронизывает все закоулки пусть и небольшого дома.
Факт: Прием отлично работает при любой высоте стен — в низких и, особенно, высоких помещениях.