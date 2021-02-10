Как увеличить КПД? Неочевидные идеи планировки для маленьких квартир

В квартирах маленькой площади люди живут не только от нехватки средств. Маленькие квартиры еще покупают осознанно: из бережного отношения к экологии, например (маленькое пространство — низкое потребление ресурсов). Или, скажем, из потребности быть в эпицентре городской жизни, спальному микрорайону с просторной квартирой предпочитают крошечную, но в центре.

Дизайн интерьера маленьких квартир требует практичности, изобретательности и самоконтроля (“никаких лишних вещей” — здесь первое правило). Работать в таком пространстве должны не только квадратные метры, но и высота потолка, воздух, естественный свет.

Сосредоточимся на планировочных решениях, которые увеличивают КПД площади маленьких квартир.

Проходная кухня на месте коридора



Часто приходится слышать, что коридоры — это показатель плохой планировки. И даже бюро технической инвентаризации всегда подчеркивает, что есть полезная площадь, а есть неполезные коридоры и прочие служебные части помещения.

Коридоры могут быть буфером между комнатами, создавать дополнительное измерение. Однако, когда маленькая квартира еще и вмещает специальные метры просто для перемещения из спальни в гостиную или из гостиной в кухню — это уже непростительное расточительство.

Выход: проходные зоны должны стать полезной площадью. Обычно здесь организуют систему хранения, но можно пойти дальше — превратить коридор в кухню или даже гостиную, кабинет.

Даже в доме, где все стены, кроме стен санузлов, являются несущими, можно увеличить полезную площадь за счет проходной кухни.

В маленькой квартире, если количество окон позволяет, изолированной лучше делать спальню — не кухню. Пусть даже ничего кроме кровати туда не поместится. Кому-то кажется, что это уютно, хотя кто-то может вспомнить про клаустрофобию. Но, в конце концов, отдельная спальня делает более отчетливой границу между сном и явью. А кухня вполне может располагаться и на проходе.

Проходной кабинет