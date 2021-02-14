Защитите себя от худшего: перед большой оттепелью с крыш необходимо убрать снег
Руководитель по предотвращению ущерба ERGO Райн Тынсон сказал, что зимние условия и обильный снег в этом году обусловили рост количества случаев возникновения ущерба в дорожном движении. Однако отдельного внимания, по его словам, заслуживает тема ущерба, который может быть причинен в результате неубранной крыши. “Собственники домов и квартир должны помнить о том, что ущерб, возникший вследствие тяжести скопившегося на крыше снега, обычной страховкой не покрывается. Поэтому собственник должен следить за ситуацией и своевременно чистить крышу”, — отметил он.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в последнее время также напоминал, что собственник дома в зимний период обязан следить за состоянием скапливающегося на крыше снега и льда, и обеспечивать безопасность карнизов.
Когда и как следует чистить крышу? “Немедленно счищать каждый небольшой налет снега не нужно. Тем не менее, по возможности следует вмешаться на стадии, когда снег еще мягкий и легкий, так как в таком случае удалить его значительно легче. А вот когда становится теплее и все начинает таять, снег становится мокрым и тяжелым, и поэтому его уборка значительно усложняется. Более того, в таком случае существует большая вероятность того, что снег может причинить немало вреда как зданию, так и людям, — отметил Тынсон опасность обрушения и падения. — Поэтому собственник дома в течение зимнего периода должен постоянно следить за состоянием скапливающегося на крыше снега и льда”.
Руководитель по предотвращению ущерба ERGO напоминает, что работы по удалению снега с крыши могут быть опасными, в связи с чем перед ними нужно выполнить предварительные работы и основательно подготовиться. “Это включает в себя наличие страховочного снаряжения, а также использование правильных рабочих инструментов и методов. Например, собственник дома должен использовать подходящую обувь, а также страховочные ремни и трос, чтобы не допустить опасности падения. Для чистки крыши нельзя использовать соли или химикаты, так как они разрушают кровельный материал”, — привел Тынсон примеры моментов, которые необходимо учитывать.
“Если у собственника здания нет надлежащего защитного снаряжения и других средств обеспечения безопасности, то возиться с уборкой снега самостоятельно не стоит — можно просто заказать работы по уборке снега у специализирующейся на них фирмы”, — подчеркнул он.
Член правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди сказал, что так как в Таллинне и Харьюмаа в этом сезоне выпало особенно много снега, здешние квартирные товарищества также проявляют значительно больший интерес в отношении методов уборки снега с крыш и возможностей по организации его вывоза. “Возможно, что вызванный снегом ущерб в этом году окажется большим, чем в предыдущие годы”, — добавил он.
По словам Марди, тяжкие несчастные случаи, вызванные скопившемся на крыше снегом и льдом, или же скользкими пешеходными дорожками, уже случались, и суммы, которые в таких ситуациях приходилось выплатить потерпевшему, были весьма значительными. “Необходимо помнить, что при несчастном случае, вызванном заснеженной и скользкой переходной дорожкой, или же упавшими с карниза сосульками, ответственность несет квартирное товарищество, то есть все квартирные собственники”, — подчеркнул Марди.