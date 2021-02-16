Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь
House Beautiful рассказывает, как с помощью цветовой палитры можно сделать спальню вашей любимой комнатой или наоборот убить любое желание в ней находиться.
Голубой цвет
Если ваш будуар выдержан в голубой или лазурной палитре, то наверняка вы спите как младенец и поэтому вы довольно жизнерадостный человек. В голубых спальнях люди спят больше, чем в спальнях любого другого цвета, и это не совпадение. Рецепторы наших глаз (те самые, что информируют наш мозг о суточных ритмах) лучше всего воспринимают именно голубые оттенки.
Голубой цвет ассоциируется со спокойствием (океан, чистое небо) и способен замедлить сердцебиение и понизить артериальное давление. Неудивительно, что большинство людей, которые спят в голубых спальнях, говорят, что просыпаются в отличном настроении.
Желтый цвет
Удивительно, но второе место по улучшению сна получает желтый цвет (противоположный голубому). Эта солнечная палитра стимулирует нервную систему, помогает расслабиться. Более того, этот энергичный цвет мгновенно делает интерьер теплым и уютным.
Зеленый цвет
Зеленые оттенки замыкают тройку лучших цветов для сна. По статистике, около 22 процентов людей, которые спят в спальнях с зеленым интерьером, просыпаются в жизнерадостном настроении.
Серебристый цвет
Люди, которым нравятся серебристые спальни, выбирают их за успокаивающие и мягкие оттенки, однако такая палитра имеет одну неожиданную особенность: примерно каждый пятый респондент воспринимает серебристый интерьер более мотивирующим на занятия спортом в спальне.
Оранжевый цвет
Оранжевые оттенки делают интерьер теплым и расслабляющим, помогает пищеварительной системе, особенно после обильного обеда. Этот цвет помогает телу согреться и расслабить мышцы, что необходимо для полноценного сна.
Лиловый цвет
Люди в лиловых спальнях спят меньше всего — в среднем 5 часов и 56 минут за ночь. Насыщенный лиловый стимулирует мозговую деятельность, что мешает организму заснуть после долго дня и может вызвать особенно яркие сны или кошмары.
Темно-коричневый цвет
Этот цвет не так уж уютен, как вы думаете — обитатели таких спален чаще других испытывают чувство изоляции, неудобства и тревоги.
Серый цвет
Темно-серый интерьер также не самый лучший выбор. Обитатели темно-серых спален не только чаще всех испытывают мрачные ассоциации, но и чаще всех проводят в интернет-магазинах часы, предназначенные для сна.
Светло-коричневый цвет
Романтики, обратите внимание: пары, спальни которых выдержаны в карамельных тонах, в среднем занимаются сексом три раза в неделю, а это чаще любых других “цветов”.
Красный цвет
Вопреки расхожему мнению, красный цвет — худший для любителей романтики. В красных спальнях пары занимаются сексом примерно раз в неделю.
Белый и кремовый цвета
Если вы часто работает сверхурочно, то ни в коем случае не красьте спальню в белый или кремовый цвета. По статистике, именно в белых и кремовых спальнях люди работают в постели в среднем три раза в неделю.
Золотой цвет
Звучит весьма очевидно, но работники банков и других финансовых областей чаще других используют золотую отделку в своих спальнях. Блестящий металл ассоциируется у них с богатством.