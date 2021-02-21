Власти разъясняют и предупреждают: крыши зданий необходимо регулярно очищать от льда и снега. Особенно во время потепления

Департамент подчеркивает, что карнизы всегда должны быть безопасными. Домовладелец обязан следить за состоянием снега и льда, который накапливается на крыше в снежный период. В случае совместной собственности владельцы несут солидарную ответственность, и снег со льдом должны быть удалены своевременно и правильно.

“В случае опасности снег и лед необходимо удалить немедленно и как можно скорее — недостаточно только ограждать территорию под карнизами и ждать, пока снег не упадет самостоятельно”, — рассказала Кати Тамтик, руководитель строительного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Помимо установки ограждений, владелец должен создать ситуацию, в которой обозначение опасной зоны будет понятным и однозначным, в том числе для детей, и у людей не будет возможности попасть в опасную зону случайно. Если человек получил травму в результате падения снега или льда с крыши в опасной зоне, несмотря на ограждения и предохранительную ленту, ответственность за несчастный случай несет владелец здания.