В Теллискиви открылся pop-up магазин эстонского бренда Virgo Ceramics от дизайнера Анны Карбоиновой
После возвращения в Эстонию в 2019 году Анна Карбоинова, основательница бренда Virgo Ceramics, работавшая стилистом и байером в индустрии моды в Лондоне, решила создать собственный бренд для ценителей дизайна интерьера и декора.
Даже сейчас, когда людям предлагают все покупать через интернет, создатель бренда решила плыть против течения и в феврале открыла поп-ап магазин в Теллискиви.
Virgo Ceramics, бренд керамики, создающий лимитированные коллекции в сотрудничестве с местными дизайнерами и художниками. Все работы выполнены вручную, сочетая минималистичные формы и оригинальный дизайн.
По словам Анны Карбоиновой, очень важно наладить личный контакт с клиентом, ведь именно так можно лучше представить бренд и познакомится поближе. “Поскольку все создается вручную и только в ограниченном количестве, мы хотим, чтобы наши гости также получили максимум удовольствия от посещения поп-ап магазина и увидели изделия своими глазами”, — добавляет создатель бренда.
Наш первый проект — свечи в керамических баночках. Иллюстрации для серии свечей “Волшебный сад” были созданы художником и дизайнером Ану Самарюйтель, а дизайн керамики разработан Эне Рауд. Фарфоровые баночки заполнены натуральным рапсовым воском с двумя конопляными фитилями и не содержат парфюма. Все свечи изготовлены и залиты вручную в Таллине.
Второй проект Virgo Ceramics — коллекция ваз трех разных формах. Серия “Морские изгибы“ также появилась в сотрудничестве с эстонской керамисткой Эне Рауд. Вдохновением для создания ваз послужила тема моря в сочетании с эстетикой женских форм — вазы получили округлые и мягкие очертания, напоминающие плавные линии морских волн. Коллекция представляет морских богинь в новом свете: современность, смелость, чувственность. Каждая ваза изготовлена Эне вручную.
Поп ап магазин Virgo Ceramics находится по адресу Теллискиви, 60a/2 и открыт до конца февраля, с понедельника по пятницу 11:00-19:00, с субботы по воскресенье 11:00-17:00.