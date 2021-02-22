В Теллискиви открылся pop-up магазин эстонского бренда Virgo Ceramics от дизайнера Анны Карбоиновой

После возвращения в Эстонию в 2019 году Анна Карбоинова, основательница бренда Virgo Ceramics, работавшая стилистом и байером в индустрии моды в Лондоне, решила создать собственный бренд для ценителей дизайна интерьера и декора.

Даже сейчас, когда людям предлагают все покупать через интернет, создатель бренда решила плыть против течения и в феврале открыла поп-ап магазин в Теллискиви.

Virgo Ceramics, бренд керамики, создающий лимитированные коллекции в сотрудничестве с местными дизайнерами и художниками. Все работы выполнены вручную, сочетая минималистичные формы и оригинальный дизайн.

По словам Анны Карбоиновой, очень важно наладить личный контакт с клиентом, ведь именно так можно лучше представить бренд и познакомится поближе. “Поскольку все создается вручную и только в ограниченном количестве, мы хотим, чтобы наши гости также получили максимум удовольствия от посещения поп-ап магазина и увидели изделия своими глазами”, — добавляет создатель бренда.