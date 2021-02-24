Вестник весны: как правильно организовать мини-сад на подоконнике

Растения, разросшиеся на подоконнике, в апреле можно пересадить в сад или в балконные ящики. Кустик пересушенной и уставшей петрушки, проведя лето на улице, к осени снова будет пышным, будет пахнуть и радовать и глаза, и желудок. С другой стороны, если рассаду предусмотрено высаживать в теплицу, сейчас сеять еще рано — это нужно делать в конце февраля. Помидорам от посева семян до посадки в теплицу потребуется 50-60 дней, огурцам меньше — 20-30 дней, в зависимости от сорта. К тому же пока сложно предсказать, когда температура воздуха будет подходящей для посадки в открытый грунт — ночная температура должна быть выше +8 градусов, что обычно наблюдается в Латвии в конце апреля или даже в мае.

Отличное решение — готовые семенные ящики с правильно подготовленной почвой и включенной в комплект фитолампой, позволяющей проращивать семена даже на столе, если в городской квартире нет других вариантов. Кроме того, это интересный элемент интерьера.

“Мы видим, что для клиентов важно, чтобы то, что они выращивают, а затем кладут в тарелку, было полезным. Раньше это было менее выражено, но теперь зеленое мышление переживает настоящий бум. Многих интересуют необычные альтернативы популярным растениям: различные карликовые сорта томатов, огурцов, перца, которые не превышают полуметра в высоту, но дают богатый урожай, поэтому отлично подходят как для подоконника, так и для балкона. Особенно востребованы перчики, их с удовольствием покупают семьи с маленькими садоводами, потому что перец менее требователен и прост в уходе”, — рассказывает руководитель категории садоводства. Он добавляет, что сейчас самое время сеять не только пряную зелень, но и сажать на подоконнике весенние луковичные цветы — сезонные крокусы, гиацинты, нарциссы и тюльпаны. При этом нужно хорошо продумать, что сеять на подоконниках, если у вас дома есть любопытные животные — например, для кошек опасны гиацинты и помидоры.

Пышные кустики пряной зелени, богатые витаминами ростки и ароматные луковичные цветы — это классика подоконника, не теряющая актуальности и сегодня. Люди все чаще интересуются различными растениями, пригодными для выращивания в помещениях, и уделяют большое внимание тому, чтобы они были максимально натуральными и химически необработанными, — делится своими наблюдениями Ингус Лауманис, руководитель категории садоводства “K Senukai”.

Пока семена все еще твердые, их можно положить на подоконник над батареей отопления, но после того, как сформировался корень, лучше избегать прямых солнечных лучей и тепла.

Классический прием бабушек — разложить семена на влажной основе — на подносе, вате, бумаге или мягкой ткани. “Преимущество этого метода в том, что сразу видно, какие семена прорастают. Однако следует проявлять осторожность, чтобы корни не прорастали сквозь ткань, так как извлечение растения для пересадки может легко повредить корень. Кроме того, необходимо внимательно следить за уровнем влажности — семена все время должны быть во влажной среде”, — поясняет Ингус Лауманис. Он рекомендует для проращивания семян торфяные таблетки — они все время влажные и не повредят корни растений, потому что вы можете пересадить растение со всей торфяной таблеткой.

“Очень удобное решение — посевной материал на ленте: он немного дороже, но семена обычно более высокого качества, уже обработаны фунгицидами и готовы к посадке как в грядку, так и в теплицу. Например, при посеве моркови это значительно облегчает жизнь”, — признает руководитель категории садоводства и подбадривает: овощи, выращенные из семян, обработанных таким образом, смело можно употреблять в пищу, поскольку они обработаны в соответствии со строгими правилами ЕС .

Сильные растения, такие как помидоры, можно высеять в большой ящик, а позже пикировать. Пряные травы также можно посеять обильно, а затем прореживать. В свою очередь нежные хрупкие саженцы — огурцы, тыкву, кабачки, хрупкие цветы — лучше класть по семечку или двум в торфяной горшочек или таблетку.

Сначала семена рекомендуется обработать фунгицидом или легким раствором перманганата калия для дезинфекции и предотвращения появления грибков. “Семена можно на 15-20 минут погрузить в воду с добавлением 1% дезинфицирующего средства. Одновременно такая ванна позволит оценить, какие семена стоит сеять. Из тех, которые всплывут, вряд ли получится что-то хорошее. Плодородные, хорошие семена утонут”, — рассказывает Ингус Лауманис.

Как подготовить горшочек и почву?



“Наиболее подходящее решение — одноразовый горшочек, который потом можно высаживать в землю: чем меньше саженцы пересаживают и поднимают, тем лучше — меньше риск травмирования корня. Кассеты на 20 семян и пластиковые горшки кажутся выгодными, но не особенно хороши для рассады. Если растения планируется не пересаживать, а выращивать их на подоконнике, подойдет любой горшок, даже пустой стаканчик от йогурта. Если сад пряных трав растет в неглазурованном глиняном горшке, то нужно считаться с тем, что из такого горшка испаряется много влаги и его придется часто поливать”, — рассказывает руководитель категории садоводства.

Почва должна быть мелкой, желательно предназначенной для посева и пикировки. При посеве пряностей можно вручную измельчить специальную почву для пряных трав, в которую уже добавлены необходимые питательные вещества и витамины, и такого удобрения хватает на 1-2 месяца.

Гиацинты можно выращивать совсем без почвы, только в воде. Для этого потребуется специальная вазочка или любая вазочка с зауженным горлышком. Луковица сажается на это сужение, а вазочка наполняется водой так, чтобы в воде всегда были корни, но не сама луковица. Главное, чтобы такая вазочка была прозрачной.

Как правильно ухаживать за мини-садом на подоконнике?



Лучше всего растения будут чувствовать себя на западной или восточной стороне подоконника, где достаточно света, но они не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, потому что ростки очень легко обжечь. Для проращивания идеально подойдет специализированная фитолампа или обычная люминесцентная лампа. “Подходящее решение для квартиры — небольшая теплица для дома — 2–4 полки, обтянутые пленкой. Если поставить на каждую полку лампу подходящего размера, такая теплица может работать очень эффективно”, — рассказывает Ингус Лауманис.