В каких случаях правление квартирного товарищества может взять кредит и без решения общего собрания?

Пенсионерка приехала в Таллинн, чтобы рассказать о вопиющей несправедливости: их дом в 2007 году взял огромный кредит.

”Но при этом на собраниях в повестках дня не было ни слова о кредите”, — показывает протоколы за май Людмила, уверяя, что больше в 2007 году общих собраний не было.

Протокол против протокола

Однако у председателя — другие протоколы. А именно, 2 августа 2007 года было общее собрание, на котором присутствовали 64 члена их КТ и представитель банка Sampo. Выслушав его доклад и доклад одного из членов правления об условиях кредита в Hansapank, брать кредит решили в Hansapank. Согласно протоколу, за это проголосовал 61 человек, против были три человека.

Уже и названия банков другие, а иных и нет совсем, и взятый кредит скоро дом выплатит, но Людмилу не покидает чувство, что их тогда всех обманули. При этом председатель заверяет, что протокол есть, кредит им дали, и все по закону.