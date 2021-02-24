В каких случаях правление квартирного товарищества может взять кредит и без решения общего собрания?
Пенсионерка приехала в Таллинн, чтобы рассказать о вопиющей несправедливости: их дом в 2007 году взял огромный кредит.
”Но при этом на собраниях в повестках дня не было ни слова о кредите”, — показывает протоколы за май Людмила, уверяя, что больше в 2007 году общих собраний не было.
Протокол против протокола
Однако у председателя — другие протоколы. А именно, 2 августа 2007 года было общее собрание, на котором присутствовали 64 члена их КТ и представитель банка Sampo. Выслушав его доклад и доклад одного из членов правления об условиях кредита в Hansapank, брать кредит решили в Hansapank. Согласно протоколу, за это проголосовал 61 человек, против были три человека.
Уже и названия банков другие, а иных и нет совсем, и взятый кредит скоро дом выплатит, но Людмилу не покидает чувство, что их тогда всех обманули. При этом председатель заверяет, что протокол есть, кредит им дали, и все по закону.
В Swedbank тоже говорят: без решения общего собрания и зафиксированной в протоколе соответствующей воли большинства членов КТ они кредиты товариществам не выдают.
”Как правило, мы хотим, чтобы это решение было принято не раньше чем за год до ходатайства, — добавляет пресс-секретарь банка Мартин Кырв, — но в обоснованных ситуациях делали и исключения”.
Важна цель
Юрист Михаил Шерле из Šerle Õigusteenused отмечает, что действовавший в 2007 году Закон о квартирной собственности предусматривал, что без согласия всех собственников можно было совершать лишь действия, направленные на сохранение имущества.
”Таким образом, необходимо понимать, реновация была необходима, чтобы сохранить дом или его улучшить? — подчеркивает юрист. — Учитывая год принятия решения (2007), срок обжалования решения, скорее всего, прошел, и проблему этого человека решить не получится”.
На данный момент действует новый закон — Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах. В соответствии с этим законом, вопрос о взятии кредита от имени квартирного товарищества можно решать простым большинством голосов (1 квартира = 1 голос, если уставом не предусмотрено иное), если размер такого кредита не превышает сумму хозяйственных расходов квартирного товарищества за предыдущий хозяйственный год.
”Взятие последующих кредитов и иных обязательств, если они превышают указанный лимит, возможно лишь в случае, когда за это проголосуют собственники, которым принадлежит большая часть квартирной собственности (площадь квартир), — добавляет Михаил Шерле. — Существенные изменения, которые направлены не на поддержание дома в текущем состоянии, а на его улучшение, по-прежнему требуют согласия всех собственников. В этой части закона ничего не изменилось”.