5 любимых приемов дизайнеров интерьера, которые сможет повторить каждый

Кухня без верхнего яруса



Кухни с открытым верхом дизайнеры любят за экзотичный вид. Такое решение визуально делает кухню больше и светлее. Однако есть нюансы.

Например, сэкономленные на верхних шкафах деньги уйдут на потолочную вытяжку коробчатой конструкции, она дороже, чем обычная — скрытая, встроенная в шкаф. А компенсировать отсутствие верхних шкафчиков помогут встроенные от пола до потолка шкафы.

Зеркало в узком коридоре



Зеркальный шкаф или зеркало в узком коридоре — прием, работающий в любом интерьере. Глянцевые поверхности отражают свет, а значит, зрительно увеличивают пространство вдвое.

Особенно актуально для самых темных углов, таких как прихожая.

Раздвижные межкомнатные двери



Раздвижные двери экономят пространство, возле них можно поставить тумбу и не бояться, что она будет мешать открывающейся дверце.

К тому же такие двери можно подобрать в тон стен или спрятать с помощью скрытого монтажа. За счет встроенного в потолок скрытого трека внизу, на полу, нет никаких направляющих — зоны квартиры как бы “перетекают” друг в друга.

Шкаф над инсталляцией в ванной



Встроенный шкаф над инсталляцией организует место для хранения даже в самой маленькой ванной комнате. Оформить дверцы можно под цвет отделки, так шкаф спрячется и визуально не “съест” пространство.

Плюс ко всему за закрытой системой хранения поддерживать порядок легче.

Стол-подоконник



Если высота оконного проема позволяет, дизайнеры в своих проектах любят использовать подоконник как рабочее место.

Особенно актуально, когда заказчику важно сохранить каждый квадратный метр. Главное, предусмотреть плотные жалюзи, иначе днем работать за компьютером будет неудобно.