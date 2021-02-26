5 любимых приемов дизайнеров интерьера, которые сможет повторить каждый
Кухня без верхнего яруса
Кухни с открытым верхом дизайнеры любят за экзотичный вид. Такое решение визуально делает кухню больше и светлее. Однако есть нюансы.
Например, сэкономленные на верхних шкафах деньги уйдут на потолочную вытяжку коробчатой конструкции, она дороже, чем обычная — скрытая, встроенная в шкаф. А компенсировать отсутствие верхних шкафчиков помогут встроенные от пола до потолка шкафы.
Зеркало в узком коридоре
Зеркальный шкаф или зеркало в узком коридоре — прием, работающий в любом интерьере. Глянцевые поверхности отражают свет, а значит, зрительно увеличивают пространство вдвое.
Особенно актуально для самых темных углов, таких как прихожая.
Раздвижные межкомнатные двери
Раздвижные двери экономят пространство, возле них можно поставить тумбу и не бояться, что она будет мешать открывающейся дверце.
К тому же такие двери можно подобрать в тон стен или спрятать с помощью скрытого монтажа. За счет встроенного в потолок скрытого трека внизу, на полу, нет никаких направляющих — зоны квартиры как бы “перетекают” друг в друга.
Шкаф над инсталляцией в ванной
Встроенный шкаф над инсталляцией организует место для хранения даже в самой маленькой ванной комнате. Оформить дверцы можно под цвет отделки, так шкаф спрячется и визуально не “съест” пространство.
Плюс ко всему за закрытой системой хранения поддерживать порядок легче.
Стол-подоконник
Если высота оконного проема позволяет, дизайнеры в своих проектах любят использовать подоконник как рабочее место.
Особенно актуально, когда заказчику важно сохранить каждый квадратный метр. Главное, предусмотреть плотные жалюзи, иначе днем работать за компьютером будет неудобно.