Дизайн и интерьер
26.02.2024, 21:07

Пять любимых приемов дизайнеров, которые сможет повторить каждый

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Inmyroom собрал самые работающие дизайнерские решения, которые под силу повторить всем.

Кухня без верхнего яруса

Кухни с открытым верхом дизайнеры любят за экзотичный вид. Такое решение визуально делает кухню больше и светлее. Однако есть нюансы.

Например, сэкономленные на верхних шкафах деньги уйдут на потолочную вытяжку коробчатой конструкции, она дороже, чем обычная — скрытая, встроенная в шкаф. А компенсировать отсутствие верхних шкафчиков помогут встроенные от пола до потолка шкафы.

Зеркало в узком коридоре

Зеркальный шкаф или зеркало в узком коридоре — прием, работающий в любом интерьере. Глянцевые поверхности отражают свет, а значит, зрительно увеличивают пространство вдвое.

Особенно актуально для самых темных углов, таких как прихожая.

Раздвижные межкомнатные двери

Раздвижные двери экономят пространство, возле них можно поставить тумбу и не бояться, что она будет мешать открывающейся дверце.

К тому же такие двери можно подобрать в тон стен или спрятать с помощью скрытого монтажа. За счет встроенного в потолок скрытого трека внизу, на полу, нет никаких направляющих — зоны квартиры как бы “перетекают” друг в друга.

Шкаф над инсталляцией в ванной

Встроенный шкаф над инсталляцией организует место для хранения даже в самой маленькой ванной комнате. Оформить дверцы можно под цвет отделки, так шкаф спрячется и визуально не “съест” пространство.

Плюс ко всему за закрытой системой хранения поддерживать порядок легче.

Стол-подоконник

Если высота оконного проема позволяет, дизайнеры в своих проектах любят использовать подоконник как рабочее место.

Особенно актуально, когда заказчику важно сохранить каждый квадратный метр. Главное, предусмотреть плотные жалюзи, иначе днем работать за компьютером будет неудобно.

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