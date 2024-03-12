Что учесть при обустройстве маленькой кухни: восемь советов профи

Ответьте на вопрос “зачем?”

Подумайте, для чего именно вам нужна кухня, как часто вы готовите и какой посуды у вас больше всего. Возможно, вы любите принимать гостей или печь и вам обязательно нужна духовка, а может, кухня будет использоваться в основном как рабочий кабинет.

Все это позволит вам правильно сфокусироваться на важном, мысленно разложить все в будущей кухне на свои места и не покупать ненужных ящиков, шкафов и техники.

Подумайте над конфигурацией

Самое лучшее расположение кухонного гарнитура — линейное. Дело в том, что угловые шкафы обычно менее функциональны, поэтому П-образный и Г-образный гарнитур не так удобны.

Подбирайте технику под себя

Как правило, производители кухонь в первую очередь укомплектовывают кухню стандартным набором техники. Но кухня должна быть удобной именно для вас.

Подумайте, если вы мало готовите, может, вместо четырехконфорочной варочной панели вам вполне подойдет двухконфорочная, и нужна ли вам духовка — может, вашим главным помощником окажется микроволновка?

Также и с холодильником: посмотрите, как много вы храните продуктов? Возможно, ваш вариант — холодильник под столешницей или невысокий 120–140 см. Ведь освободившееся место так сильно может пригодиться.

То же касается и отдельно стоящей бытовой техники. Обязательно подумайте, какие приборы добавят вашей жизни комфорта — тостер, блендер, кофеварка или гриль?

Сделать это необходимо заранее, чтобы предусмотреть место для их хранения и необходимое количество розеток.

Используйте каждый сантиметр

Дельный совет — делайте верхние шкафы под потолок. В конце концов, что хранить на самом верху — всегда найдется.

Используйте по максимуму шкаф для вытяжки: вокруг корпуса и трубы самой вытяжки остается довольно много свободного пространства — отличное место для хранения специй, кофе или чая.

Сковородки и противни можно хранить в выдвижных ящиках в цоколе кухни, а крышки от сковородок — на внутренней стенке фасадов нижних шкафов. А еще сделать дополнительные полки или систему рейлингов.