Пригодится каждому: самый простой способ закрепить присоски-вешалки надолго

1. Выберите подходящую поверхность. Запомните, что идеальная поверхность — это чистый, ровный и абсолютно гладкий участок стены. Даже самые прочные присоски не смогут долго провисеть на пористой поверхности, потому что воздух будет по-прежнему проникать вовнутрь. Поэтому лучше всего крепить присоски к стеклу, твердому пластику, акрилу и нержавеющей стали.

В тот момент я была полна решимости выяснить, что нужно сделать, чтобы присоски крепились к стене с первого раза и держались там до момента, пока я сама их не решу снять. Так, за время очередного небольшого исследования у меня появилось несколько практических советов, которыми сегодня с радостью я поделюсь с вами, чтобы и вы могли забыть о подобной проблеме.

Так, кроме полотенец на крючке с присоской в нашей душевой также висит зеркало для бритья моего мужа. И однажды, зайдя в ванную комнату, я с ужасом обнаружила, что это небольшое зеркало упало в раковину, потому что присоска снова отлипла от стены.

2. Очистите поверхность. Прежде чем попытаться прикрепить присоску, важно убедиться, что поверхность, которую вы выбрали, чистая. Протрите ее своим чистящим средством, затем промойте и тщательно протрите сухой тканью без ворса. Цель этой очистки заключается в удалении любой грязи и мусора, которые могут помешать созданию идеального вакуума между поверхностью и присоской. В завершение советую протереть поверхность медицинским спиртом.

3. Теперь очистите саму присоску. Промойте ее теплой водой, уделяя особое внимание внутренней стороне присоски, затем стряхните лишнюю воду. Не сушите ее полностью, т.к. маленькие капли воды даже смогут помочь вам предотвратить образование воздушных карманов между присоской и стеной.

4. Наконец пришло время крепить присоску. Для этого плотно прижмите ее к поверхности, к которой хотите ее прикрепить, убедившись, что между самой присоской и поверхностью нет пузырьков воздуха.

5. После того, как вы прикрепили присоску, оставьте ее в покое на 24 часа, чтобы дать возможность ей “схватиться”.

6. В течение следующих суток “покоя” периодически проверяйте цепкость присоски на поверхности. Время от времени надавливайте на нее, чтобы удалить любые образовавшиеся воздушные пузырьки. Имейте в виду, что изменения температуры и влажности (как это обычно бывает в ванной или на кухне) могут повлиять на присоску, что может также привести к появлению пузырьков воздуха.

Следуйте этим рекомендациям, чтобы не поднимать каждое утро полотенца и халаты с пола. И если вы думаете, что совершенно нет необходимости так тщательно очищать обе поверхности скрепления, то учтите, что в девяти из десяти случаев именно грязь, жир и микрочастички виноваты в отлипании присоски от стены.

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