Какой цвет постельного белья предпочитают в Эстонии? Дизайнер рассказывает, как выбрать подходящий комплект

“Замена текстиля — простой и доступный способ обновить интерьер. Постельное бельё прямо влияет на качества сна, поэтому важно учитывать личные привычки и критерии качества. Постельное бельё должно быть приятным на ощупь, прочным и, что становится немаловажным сейчас, экологичным с точки зрения его производства”, — делится дизайнер интерьера IKEA Элийзе Таммекиви.

1. Выбираем ткань

Треть своей жизни человек проводит во сне, а это значит, что мы проводим множество часов в срприкосновении с постельным бельём. Именно поэтому так важно продуманно выбирать постельное бельё. Материал влияет на комфорт, вентиляцию и помогает поддерживать необходимую температуру во время сна.

Чаще всего для постельного белья выбирают хлопок. Чем выше процент содержания хлопка, тем более дышащим будет материал. Среди материалов для постельного белья также встречается лён и лиоцелл. Лиоцелл — это возобновляемое целлюлозное волокно из древесного материала. Производство лиоцелла не вредит природе, сам материал отлично впитывает влагу и сохраняет тепло.

2. Плотность ткани в нитях

При выборе постельного белья один из критериев — количество нитей, которое указывает на то, сколько нитей на один квадратный дюйм ткани, и чем больше это число, тем плотнее ткань. Плотные ткани на ощупь мягче, а ткани с меньшим содержанием нитей будут легче и быстрее высохнут — это может быть актуально для детского белья, которое чаще стирают.

3. Измеряем

Для выбора постельного белья нужно знать размер матраса, одеяла и подушек. Если не знаете точный размер — измерьте, подходящий размер постельного белья и выглядит, и функционирует лучше. В Эстонии популярны простыни на резинке, при этом важно учитывать высоту матраса. Правильно подобранная простынь не будет скатываться и морщиниться.

4. Выбираем стиль