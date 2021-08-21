“Черный защищает, белый сохраняет чистоту и честность”. В доме ясновидящей Мэрилин Керро у каждого элемента интерьера есть свой смысл

Мэрилин (32) говорит, что в новом доме она словно заново родилась. Переезд понадобился, когда ее канарский дог Босс вырос, — в рядном доме у собаки не было возможности бегать по саду. К тому же у Мэрилин в планах был второй ребенок, так что жить в любом случае было бы тесновато.

“Я знала, что хочу свой дом вблизи Раквере, не слишком глубоко в лесу, но достаточно далеко от шума и городской суеты. Целый год я гуляла по улице с подругой и сыном Кайусом и визуализировала: вот то самое место, где мог бы появиться мой дом, если бы освободился участок земли. Я направила энергию в нужное русло, потому что вскоре участок был выставлен на продажу”, — вспоминает ясновидящая.

Проект дома Мэрилин заказала у фирмы Happyhome, которая занимается строительством сборных деревянных домов из поперечно-клееной древесины. Она выбрала типовой проект под названием Bremen — хотела, чтобы дом был просторным, но при этом одноэтажным, так легче присматривать за детьми: “И моя дочь Селин-Мари, и я как женщины должны быть по возможности ближе к матери-земле, потому что это хорошо влияет на плодовитость”.

Здесь много места — гостиная и кухня своими высокими потолками и большими стеклянными стенами немного напоминают церковь. В доме три спальни с просторными гардеробными шкафами, а также подсобное помещение и сауна с ванной и предбанником. На строительство жилого дома площадью 120 кв. м от начала до вселения ушло полгода.