Календарь садовода: чем заняться на участке в апреле

В апреле готовят клумбы для луковичных и клубневых летних цветов. В конце месяца сразу на клумбы сеют наиболее стойкие летние цветы — ноготки, душистый табак, люпины, фацелию, эшшольцию, гипсофилу, нигеллу, маки, лимониум, зайцехвост и декоративную капусту.

Когда снег сошел и земля оттаяла, приводят в порядок многолетники — освобождают их от прошлогодних остатков, удобряют и мульчируют. При выполнении этой работы следите за прогнозом погоды. Если снег растаял, но погода сохраняется холодной и температура воздуха по ночам минусовая, лучше подождать, потому что старые листья защищают новые побеги от холода. Однако если уже стабильно тепло и днем, и ночью, то особенно тянуть не надо, так как при средней температуре воздуха +10 градусов начинается активный период роста, и тогда остатки старых растений будут только мешать.

Проверяют розы и укрытые на зиму многолетники. Если на растениях лежит снег, его убирают. Когда уже некоторое время держится плюсовая температура, начинают постепенно — в течение нескольких дней — раскрывать растения. Освобождают подогнутые стебли роз, а когда займут вертикальное положение, их на несколько дней укрывают легким защитным материалом. Когда прикрытие полностью снято, розы обрезают, ликвидируя поврежденные места до первой почки на здоровом побеге. Розы удобряют и мульчируют.

После зимы приводят в порядок декоративные растения. Проводят очередную обновляющую обрезку лиственных деревьев и цветущих кустарников — обрезают засохшие, поврежденные и сломанные ветки, слабые побеги, формируют крону. Растения удобряют, мульчируют.

На участках, где еще сохранился снег, самые чувствительные хвойные деревья, вечнозеленые деревья и кустарники оставляют прикрытыми, чтобы уберечь их от солнечных ожогов. Укрытие постепенно снимают, когда снег растает и температура воздуха по ночам перестанет опускаться ниже нуля.

Когда снег растаял и почва подсохла, нужно позаботиться о газоне. Для этого проводят его вертикуляцию или аэрацию, а затем газон удобряют, восстанавливают поврежденные места, убирают кротовьи кучки, где необходимо — подсевают траву.

В конце апреля, если земля уже прогрелась, также можно посадить декоративные деревья и кустарники.

Плодовый сад

Апрель для фруктового сада — период активного ухода и профилактики. Цель этих работ — не только добиться лучшего урожая, но и уберечь деревья от болезней и вредителей. В конце апреля плодовый сад можно пополнить новыми саженцами.

Пока еще не циркулируют соки, можно продолжать формировать кроны фруктовых деревьев и кустов, обрезать засохшие, поврежденные ветки, обрабатывать поврежденные места. После обработки и обрезки плодовый сад опрыскивают раствором “Бордосской смеси”. Если в предыдущем году были вспышки заболеваний или сильное размножение вредителей, то сад также обрабатывают соответствующим фунгицидом или инсектицидом.

С клубничной грядки убирают старые листья, обрезают оставшиеся с осени усы. Когда возобновляется рост, клубнику удобряют. Для более раннего урожая и для защиты от морозов клубнику укрывают агросетью.

Молодые фруктовые деревья подкармливают азотом, чтобы у них была достаточно разветвленная крона. Для фруктовых деревьев постарше используют органическое удобрение — компост. Если плодовые деревья дают плохой урожай даже при соблюдении правильной агротехники, недостающие питательные вещества лучше всего определять при помощи анализа листьев. Деревья, которые неправильно удобряют, гораздо больше подвержены болезням, атакам вредителей и хуже переносят капризы погоды.

Когда земля подсохла, готовят места для посадки новых фруктовых деревьев и кустов. В апреле сажают голокорневые саженцы. Первыми сажают косточковые деревья — сливы, вишни, абрикосы, персики, а также кустарники — черную смородину и крыжовник. Позже — яблони, груши, облепиху и осеннюю малину.

Во второй половине апреля, с учетом погодных условий, на фруктовые деревья прививают новые сорта. Первыми прививают косточковые, потом — яблони и груши.

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