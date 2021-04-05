Календарь садовода: чем заняться на участке в апреле
Цветник и газон
Когда снег растаял и почва подсохла, нужно позаботиться о газоне. Для этого проводят его вертикуляцию или аэрацию, а затем газон удобряют, восстанавливают поврежденные места, убирают кротовьи кучки, где необходимо — подсевают траву.
На участках, где еще сохранился снег, самые чувствительные хвойные деревья, вечнозеленые деревья и кустарники оставляют прикрытыми, чтобы уберечь их от солнечных ожогов. Укрытие постепенно снимают, когда снег растает и температура воздуха по ночам перестанет опускаться ниже нуля.
После зимы приводят в порядок декоративные растения. Проводят очередную обновляющую обрезку лиственных деревьев и цветущих кустарников — обрезают засохшие, поврежденные и сломанные ветки, слабые побеги, формируют крону. Растения удобряют, мульчируют.
Проверяют розы и укрытые на зиму многолетники. Если на растениях лежит снег, его убирают. Когда уже некоторое время держится плюсовая температура, начинают постепенно — в течение нескольких дней — раскрывать растения. Освобождают подогнутые стебли роз, а когда займут вертикальное положение, их на несколько дней укрывают легким защитным материалом. Когда прикрытие полностью снято, розы обрезают, ликвидируя поврежденные места до первой почки на здоровом побеге. Розы удобряют и мульчируют.
Когда снег сошел и земля оттаяла, приводят в порядок многолетники — освобождают их от прошлогодних остатков, удобряют и мульчируют. При выполнении этой работы следите за прогнозом погоды. Если снег растаял, но погода сохраняется холодной и температура воздуха по ночам минусовая, лучше подождать, потому что старые листья защищают новые побеги от холода. Однако если уже стабильно тепло и днем, и ночью, то особенно тянуть не надо, так как при средней температуре воздуха +10 градусов начинается активный период роста, и тогда остатки старых растений будут только мешать.
В апреле готовят клумбы для луковичных и клубневых летних цветов. В конце месяца сразу на клумбы сеют наиболее стойкие летние цветы — ноготки, душистый табак, люпины, фацелию, эшшольцию, гипсофилу, нигеллу, маки, лимониум, зайцехвост и декоративную капусту.
В конце апреля, если земля уже прогрелась, также можно посадить декоративные деревья и кустарники.
Плодовый сад
Апрель для фруктового сада — период активного ухода и профилактики. Цель этих работ — не только добиться лучшего урожая, но и уберечь деревья от болезней и вредителей. В конце апреля плодовый сад можно пополнить новыми саженцами.
Пока еще не циркулируют соки, можно продолжать формировать кроны фруктовых деревьев и кустов, обрезать засохшие, поврежденные ветки, обрабатывать поврежденные места. После обработки и обрезки плодовый сад опрыскивают раствором “Бордосской смеси”. Если в предыдущем году были вспышки заболеваний или сильное размножение вредителей, то сад также обрабатывают соответствующим фунгицидом или инсектицидом.
С клубничной грядки убирают старые листья, обрезают оставшиеся с осени усы. Когда возобновляется рост, клубнику удобряют. Для более раннего урожая и для защиты от морозов клубнику укрывают агросетью.
Молодые фруктовые деревья подкармливают азотом, чтобы у них была достаточно разветвленная крона. Для фруктовых деревьев постарше используют органическое удобрение — компост. Если плодовые деревья дают плохой урожай даже при соблюдении правильной агротехники, недостающие питательные вещества лучше всего определять при помощи анализа листьев. Деревья, которые неправильно удобряют, гораздо больше подвержены болезням, атакам вредителей и хуже переносят капризы погоды.
Когда земля подсохла, готовят места для посадки новых фруктовых деревьев и кустов. В апреле сажают голокорневые саженцы. Первыми сажают косточковые деревья — сливы, вишни, абрикосы, персики, а также кустарники — черную смородину и крыжовник. Позже — яблони, груши, облепиху и осеннюю малину.
Во второй половине апреля, с учетом погодных условий, на фруктовые деревья прививают новые сорта. Первыми прививают косточковые, потом — яблони и груши.
Огород
В апреле проводятся и первые огородные работы. Когда снег растает и почва подсохнет, приводят в порядок многолетние пряные растения. Когда почва теплая, можно начинать сев. Сначала сеют редис и рукколу, потом морковь, горох и лук, а когда почва еще больше прогреется — шпинат, салат и масляную фасоль.
Ранний посев и низкие температуры, даже заморозки, терпят редис, морковь и горох. В свою очередь, тыквенные растения, для которых требуется почва, прогретая, по меньшей мере, до +12 градусов, в апреле, скорее всего, сажать еще не стоит. Если возникают сомнения, лучше посеять их чуть позже, чем раньше. В случае сомнений можно проверить почву термометром.
В апреле, если это уже позволяют погодные условия, сеют морковь, укроп, редис, шпинат, корневую петрушку, редьку, пастернак и пряные травы. Если морозов больше не ожидается, в конце месяца можно посадить ранний картофель. Для получения более раннего урожая и выращивания теплолюбящих овощей ставят пленочные теплицы, создают парники.
Теплица и погреб
В теплицах в апреле тоже полно работы. В отапливаемых теплицах пикируют рассаду, сажают цветы.
В неотапливаемых теплицах, которые уже подготовлены к новому сезону, сеют листовой салат, редис, шпинат; сеют на рассаду капусту, цветную капусту, кольраби, пряные растения, в конце месяца — тыквы, дыни, огурцы.
В погребе перебирают овощи, устраняя испорченные. Проверяют температуру и влажность погреба и при необходимости увлажняют его или охлаждают проветриванием.
Дом
В доме в апреле тоже много дел. Яркое солнце открывает взгляду пыль и паутину, накопившуюся зимой, и комнаты ждут большой весенней уборки.
Комнатные растения, для которых горшок стал маловат, пересаживают. Растения очищают от пыли или моют под душем. В горшках меняют верхнюю часть почвы. Растения чаще поливают и удобряют. Чтобы растения получали больше света, отмывают окна.
Готовятся к посадочным работам. Пикируют посаженные в ящичках на подоконнике пряные травы. Для более раннего цветения в горшках проращивают клубни георгинов и луковицы лилий.
В конце месяца, если уже достаточно тепло, на балконах и террасах сажают в контейнеры наиболее стойкие цветы — анютины глазки, примулы, весенние луковичные. Если приобретены растения, выращенные в теплицах, перед посадкой их закаливают — дают им постепенно привыкнуть к солнцу и свежему воздуху.
Чтобы дух был бодрым, в саду собирают первые листья одуванчиков и крапивы и готовят из них весенний салат, пьют березовый сок и много улыбаются. Тогда и в саду все будет расти намного лучше, и цветы будут красивее.