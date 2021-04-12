Где хранить вещи с балкона, если балкона в квартире нет

Пока одни рассуждают о том, как-де грустно использовать балконы НЕ по прямому назначению, в других квартирах вообще никаких балконов не предусмотрено. А велосипедов, мокрого белья и прочих вещей в избытке. Где их все хранить?

1. Велосипед

Едва ли не главный вопрос — где хранить велосипед в квартире без балкона. Ответ: на самом видном месте в интерьере. Бахилы (чехлы) на колеса помогут решить вопрос чистоты.

Обычно на балконе велосипед хранят вертикально (крепление за колесо) — так он занимает минимум места.

В интерьере же чаще используют горизонтальные крепления за раму Велосипед при этом вешают на обычные крюки (вроде тех, что для шин в гараже), либо используют специальные держатели-“полочки”.

Найти место велосипеду можно даже в самой крошечной прихожей. Особенно, если это место искать еще на этапе разработки дизайн-проекта квартиры. Посмотрите на план этой прихожей ниже: вместо шкафа во всю стену сразу было запланировано место парковки велосипеда.

2. Мокрое белье

Натянутые под потолком веревки превращают балкон превращается в вечную сушильную комнату.Ведь далеко не всегда в квартире есть место для отдельной сушильной машины. А если при этом стиральная исправно работает, глупо менять ее на новую машинку “два в одном” с функцией сушки. Что делать?

Выходом могут стать складные сушилки для белья — стационарные или мобильные. Они могут выезжать “гармошкой”, откидываться “лесенкой” или выдвигаться на телескопических направляющих на манер ящика.

Складные и откидные сушилки довольно компактны в сложенном виде и не испортят вид ванной комнаты.

А вот мобильные сушилки (напоминают в разложенном виде гладильную доску) плохи тем, что их лень убирать после использования. В результате в сушильную комнату превращается жилая гостиная, спальня и пр. — интерьеру это явно не на пользу.

3. Гладильная доска