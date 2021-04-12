Где хранить вещи с балкона, если балкона в квартире нет
Пока одни рассуждают о том, как-де грустно использовать балконы НЕ по прямому назначению, в других квартирах вообще никаких балконов не предусмотрено. А велосипедов, мокрого белья и прочих вещей в избытке. Где их все хранить?
1. Велосипед
Едва ли не главный вопрос — где хранить велосипед в квартире без балкона. Ответ: на самом видном месте в интерьере. Бахилы (чехлы) на колеса помогут решить вопрос чистоты.
Обычно на балконе велосипед хранят вертикально (крепление за колесо) — так он занимает минимум места.
В интерьере же чаще используют горизонтальные крепления за раму Велосипед при этом вешают на обычные крюки (вроде тех, что для шин в гараже), либо используют специальные держатели-“полочки”.
Найти место велосипеду можно даже в самой крошечной прихожей. Особенно, если это место искать еще на этапе разработки дизайн-проекта квартиры. Посмотрите на план этой прихожей ниже: вместо шкафа во всю стену сразу было запланировано место парковки велосипеда.
2. Мокрое белье
Натянутые под потолком веревки превращают балкон превращается в вечную сушильную комнату.Ведь далеко не всегда в квартире есть место для отдельной сушильной машины. А если при этом стиральная исправно работает, глупо менять ее на новую машинку “два в одном” с функцией сушки. Что делать?
Выходом могут стать складные сушилки для белья — стационарные или мобильные. Они могут выезжать “гармошкой”, откидываться “лесенкой” или выдвигаться на телескопических направляющих на манер ящика.
Складные и откидные сушилки довольно компактны в сложенном виде и не испортят вид ванной комнаты.
А вот мобильные сушилки (напоминают в разложенном виде гладильную доску) плохи тем, что их лень убирать после использования. В результате в сушильную комнату превращается жилая гостиная, спальня и пр. — интерьеру это явно не на пользу.
3. Гладильная доска
Время от времени гладильную доску хранят там же, где сушат белье (то есть на балконе). Удобная альтернатива — откидная настенная модель: она легко прячется буквально в нишу за зеркалом (повесить такое можно даже на проходе в коридоре).
Ещё один вариант — кухня (есть складные доски, выдвигающиеся из ящика кухонного шкафа). Обычно они сильно компактнее привычных.
4. Запасные стулья
Некоторая мебель бывает не нужна нам каждый день. Например, дополнительные стулья на случай прихода гостей. В небольшой квартире без балкона такие предметы могут “съесть” немало пространства.
Где хранят запасные стулья те, у кого нет балкона? Обычно, для них сразу планируют тумбу или секцию в рамках системы хранения.
5. Банки с вареньем, грибами, соленьями
Некоторым продуктам домашней консервации требуется пониженная температура хранения (и именно потому они исторически оказывались в погребе или на балконе). Выход в квартире без балкона — второй холодильник.
Банки, которые хранятся при комнатной температуре, можно отправить в цокольный ящик кухни. Обычно он не слишком глубокий — на диаметр винной бутылки. Но есть варианты, которые позволяют объединить цокольный ящик с привычным нижним ящиком кухонного гарнитура (на фото). И вот тогда объема достаточно для гигантских банок с консервацией.
Возможно, остался небольшой зазор между стеной и холодильником? — На это место удачно встанет узкая выдвижная секция, где удобно разместить банки с соленьями и вареньем, соусы и приправы.
6. Просто вещи — под сиденье или кровать
Практически любое сиденье в квартире можно использовать как место для хранения. Это и бельевые ящики в раскладных диванах, и пространства под сиденьями кухонных уголков.
Даже небольшие пуфы производители наделяют такими свойствами — достаточно откинуть сиденье. И если в стационарной мебели, которую вы не планируете часто двигать, можно хранить даже тяжелые предметы, то в ящиках пуфов лучше размещать вещи полегче.
Дополнительное пространство для хранения можно получить, если оборудовать в квартире подиум. В спальне он может стать местом для размещения кровати (или, в комплекте с хорошим матрасом, и вовсе ее заменить), в детской превратится в сцену для домашних представлений, в гостиной зонирует пространство.
Выдвижные ящики можно оборудовать с торца, а если подиум со ступенькой — то и сделать секции под откидной крышкой. Здесь легко поместится сезонная обувь на всю семью. Да и коробке с искусственной елкой, скорее всего, там тоже найдется место.