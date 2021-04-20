9 элементов в интерьере кухни, которые выдают дурной вкус хозяина

Несмотря на то, что в проектировании кухонь принимает участие менеджер в салоне, который призван уберечь заказчика от явных ошибок и сгладить наличие дурного вкуса. Большинство кухонь, как ни странно, спроектировано без учета эргономики и алгоритма поведения на кухне. Поэтому при проектировании важно продумать, как будут открываться ящики и шкафы. Чтобы они при открывании не пересекались. Нужно предусмотреть многое: например, не забыть у стены вставку у холодильника в 3–5 см для его комфортного открывания.

При проектировании кухни всегда нужно об этом помнить. Когда ящики и шкафы на кухне подчинены какой-то логике, это всегда выгодно смотрится. Даже если вам нужно слева установить ящик для столовых приборов, а справа он вам не нужен, то сделайте скрытый ящик, который будет открываться одновременно с ящиком, который расположен ниже. Это будет гораздо лучше, чем если слева фасад будет разделен пополам, а справа нет.

Ловите чек-лист элементов и решений в интерьере кухни, которые давно устарели и говорят о дурном вкусе хозяина.

Кухня — это сложное, мультифункциональное помещение. Мы все чаще используем на своих кухнях то, что еще несколько лет назад использовалось только профессионалами. И это касается не только техники. Поэтому важно подходить к этому вопросу скрупулезно и ответственно. Продумать алгоритм поведения на кухне, предусмотреть все: мебель, свет, отделку, — и обязательно обратиться за помощью к профессионалам.

С каждым годом интерьеры усложняются, и то, что визуально выглядит простым, в реальности является сложной технической задачей. Например, бытует устойчивое мнение, что классика сложна в исполнении, а стиль минимализм прост. В современных интерьерах используются технологии, которые выглядят стильно, визуально облегчают интерьер , а на самом же деле технически сложны. Как полы со скрытым плинтусом, канальные кондиционеры со встроенными однощелевыми решетками, встроенное трековое освещение, система «умный дом» и так далее.

3. Кричащие цвета

Использование яркого, кричащего цвета в интерьере кухни в качестве фонового или когда в яркие цвета раскрашивают фартук или фасады — часто это выглядит слишком аляповато. Если вам хочется ярких цветов в интерьере, попробуйте расставить цветные акценты с помощью освещения и стульев, как это сделала дизайнер Анастасия Струве в примере ниже.

4. Неиспользование фасадной торцевой панели

Ошибкой является неиспользование фасадной торцевой панели в начале и конце кухонной мебели. Часто, чтобы сэкономить, люди не заказывают эти панели, что очень удешевляет кухню, а так как нет логичного завершения мебели, то торчащий, нависающий цоколь нижних кухонных шкафов свисает и выглядит как висящий шкаф с дверцами.

5. Дешевые материалы, имитирующие дорогие

Столешница из ДСП имитирует натуральный камень, обои — кирпичную кладку или ламинат — натуральное дерево, чаще всего все это выглядит непрезентабельно. Если бюджет не позволяет использовать натуральный мрамор, то лучше отказаться от материалов, имитирующих его, и отдать предпочтение нейтральным текстурам и цветам.

6. Экономия на фурнитуре

Зачастую кухня служит нам долго и покупается не на один десяток лет, поэтому важно отнестись со всей ответственностью не только к внешнему виду мебели и к тому, насколько эргономично мебель вписывается в интерьер, но еще и к внутреннему наполнению. Поэтому экономия на фурнитуре, выдвижных системах, доводчиках и т. д. приводит к тому, что клиент получает плохо выдвигающиеся ящики, хлопающие дверки без доводчиков, перекошенные фасады.

7. Огромные и неудобные ручки

Еще один пример дурного вкуса — это неправильно подобранные ручки, которые зачастую несоразмерны пропорциям кухни, не соответствуют стилю или просто неудобны в использовании. Последним трендом в дизайне кухонь стал полный отказ от ручек на фасадах.

8. Плинтус и уголок в месте примыкания фартука и столешницы

Еще несколько лет назад этот прием использовался во многих кухнях, сейчас же он считается признаком бюджетной кухни. Он удешевляет вид и намекает на то, что стены были неровные, поэтому, чтобы скрыть дефекты, их прикрыли плинтусом.

9. Использование только одного источника света

То, что раньше было на всех кухнях, сейчас считается моветоном. Одинокая люстра на потолке, неиспользование разных сценариев освещения будет смотреться безвкусно и удешевит любой интерьер. Кухня — это многофункциональное помещение. Поэтому под разные задачи можно использовать разные источники света, например, люстры и светильники с рассеянным фокусом для общей подсветки. Точечный и направленный свет — для подсветки отдельных зон и предметов, а различную подсветку с использованием светодиодной ленты — для выделения контура мебели.

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