ФОТО | Как обустроить уютную террасу? 4 основных совета

Для чего терасса используется?

Утренний кофе, обед с друзьями, вечернее общение или садоводство? Всё это поможет решить, как лучше спланировать пространство на свежем воздухе.

“Если вы хотите выращивать рассаду помидоров, зелени, то вам понадобятся полки для хранения горшков и других принадлежностей. Если чаще всего в саду Вы ужинаете и отдыхаете, то оцените, чего Вам не хватает — многофункциональной мебели, освещения или мебели, которую легко переносить с места на место”, — рассказывает дизайнер интерьера IKEA Элийзе Таммекиви.

Какая мебель подойдёт для нашей погоды?

Мебель, специально созданная для использования на улице, или для влажных помещений — более прочная и прослужит дольше. “Для того, чтобы мебель служила дольше, воспользуйтесь водонепроницаемыми чехлами. Для подушек выбирайте специальный уличный текстиль, чтобы каждый раз не заносить их домой при дожде. Если у вас немного места, то воспользуйтесь складным, откидным столиком который можно закрепить к стене. Складные стулья тоже можно повесить на стену, чтобы они не занимали много места. С помощью модульных диванов, вы можете создать зону отдыха в саду, помимо обеденной зоны на самой террасе: зонтик, детский уголок и гриль, и ваш сад преобразится”, — говорит Таммекиви.

Как создать уют в саду?

Текстиль творит чудеса везде — он меняет пространство и создаёт уют, при этом это совсем небольшие вложения. Но не стоит забывать, что ткань нужно выбирать подходящую для переменчивой погоды: устойчивую к воде, солнечному свету, грязи и простую в уходе,

“Ковёр создаст уют в прохладные вечера, и он поможет скрыть огрехи старых половиц на террасе. Уличные подушки на стульях, украсят террасу и станут удобной поддержкой во время посиделок, чехлы легко стирать и обновлять. С помощью москитной сетки, вы не только избавитесь от непрошенных гостей, но и создадите отдельное уединённое пространство”, — советует дизайнер.

Освещение террасы, если нет розеток?