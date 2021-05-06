Наш сад
06.05.2021, 15:00

ФОТО | Как обустроить уютную террасу? 4 основных совета

 
IKEA
Теплый сезон приближается – обеды на свежем воздухе, садоводство или просто отдых под пение птиц. Очень часто терраса и сад не то место, куда мы хотим вкладывать время и деньги в обустройство: старый стол, стулья, и чаще всего мебель не предназначенная для использования на улице, не делает наш отдых на природе приятным. Дизайнер интерьера IKEA делится советами, как можно создать зону для отдыха летом.

Для чего терасса используется?

Утренний кофе, обед с друзьями, вечернее общение или садоводство? Всё это поможет решить, как лучше спланировать пространство на свежем воздухе.

“Если вы хотите выращивать рассаду помидоров, зелени, то вам понадобятся полки для хранения горшков и других принадлежностей. Если чаще всего в саду Вы ужинаете и отдыхаете, то оцените, чего Вам не хватает — многофункциональной мебели, освещения или мебели, которую легко переносить с места на место”, — рассказывает дизайнер интерьера IKEA Элийзе Таммекиви.

Какая мебель подойдёт для нашей погоды?

Мебель, специально созданная для использования на улице, или для влажных помещений — более прочная и прослужит дольше. “Для того, чтобы мебель служила дольше, воспользуйтесь водонепроницаемыми чехлами. Для подушек выбирайте специальный уличный текстиль, чтобы каждый раз не заносить их домой при дожде. Если у вас немного места, то воспользуйтесь складным, откидным столиком который можно закрепить к стене. Складные стулья тоже можно повесить на стену, чтобы они не занимали много места. С помощью модульных диванов, вы можете создать зону отдыха в саду, помимо обеденной зоны на самой террасе: зонтик, детский уголок и гриль, и ваш сад преобразится”, — говорит Таммекиви.

Как создать уют в саду?

Текстиль творит чудеса везде — он меняет пространство и создаёт уют, при этом это совсем небольшие вложения. Но не стоит забывать, что ткань нужно выбирать подходящую для переменчивой погоды: устойчивую к воде, солнечному свету, грязи и простую в уходе,

“Ковёр создаст уют в прохладные вечера, и он поможет скрыть огрехи старых половиц на террасе. Уличные подушки на стульях, украсят террасу и станут удобной поддержкой во время посиделок, чехлы легко стирать и обновлять. С помощью москитной сетки, вы не только избавитесь от непрошенных гостей, но и создадите отдельное уединённое пространство”, — советует дизайнер.

Освещение террасы, если нет розеток?

Если у Вас не проведено электричество на террасу, можете создать уютное освещение не только с помощью свечей. Лампы и гирлянды на солнечных батарейках украсят Ваш сад и их легко переносить и перевешивать.

“Центральный светильник стоит расположить над столом, или создать свет с разных углов террасы, закрепив светильники разных форм и размеров. Такие светильники создадут уют и помогут преобразить вашу террасу, при этом не тратя электричество”, — говорит дизайнер IKEA.

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