Порядок на кухне: Полезные привычки, которые помогут его поддерживать

Совет: Если основное мусорное ведро уже под раковиной (и заменить кухонные ящики нет никакой возможности) — организуйте мобильную мини-мусорку. Чтобы чистить в нее овощи, яйца, выбрасывать упаковку и пр. Цель — сократить количество “перебежек” к основному мусорному ведру.

Воспользуйтесь идеей с фото — разместите мусорный контейнер в выдвижном ящике под секцией, где происходит приготовление еды. В такое педро легко смахнуть очистки и крошки, ничего не просыпав на пол и не отвлекаясь на поход к мусорному ведру. Да и навести на кухне порядок потом будет намного легче.

Обычная практика — располагать мусорное ведро для пищевых отходов под раковиной. Это удобно, если на крыле раковины вы же и готовите (но чаще всего это не так).

Факт: Во время готовки неизбежны паузы. Мы ждем, например, пока нагреется сковорода или, скажем, зарумянится лук. Используйте любую свободную секунду, чтобы помыть, протереть, положить вещь на место. Конечно, чтобы поддерживать постоянный порядок на кухне, придется держать темп. Но это сильно облегчит финальную уборку.

Взбили яйца — сразу помыли и убрали на место венчик, порезали овощи — ополоснули доску и нож, и можно снова их использовать. Закончили пассеровать овощи — тут же моем сковородку, засыпали крупу — прячем оставшуюся.

Непреложный принцип, которому следуют профессиональные повара и хорошие хозяйки: не копить инструменты и грязную утварь, а мыть и ставить на место все, что можно, сразу, в процессе готовки.

Факт: Чем проще вещь убрать, тем выше шанс, что она действительно будет убрана. Для этого важно грамотно продумать системы хранения на кухне.

Возьмите за правило расчищать рабочую поверхность перед тем, как начать готовить. Завалы проще не создавать, чем героически их разгребать

Да-да, перед тем, как начать готовить — освободите рабочую поверхность, посудомоечную машину и раковину. Делайте так всегда.

Убираться на кухне — неблагодарный труд. Не успел посуду помыть, ее снова начинают пачкать. Завтрак, обед, ужин, крошки, очистки, грязные чашки…и так по кругу. Единственное спасение — это доведенные до автоматизма привычки. Они помогут легко, быстро и без лишнего напряжения поддерживать на кухне порядок.

Можно приобрести вариант вроде того, чтобы на фото. Либо приспособить для настольного сбора мусора лоток из-под мороженого, обрезанный тетрапак и пр.

#4. Защищайтесь

Если вы часто жарите, скажем, стейки: даже не сомневайтесь, что и потолок, и шкафы вокруг очень скоро покроются жирным слоем, который весьма непросто отмыть. Для поддержания порядка на кухне накрывайте свои сковороды защитными сетчатыми крышками-экранами (бывают варианты на длинной ручке, крышкой по диаметру сковороды или сетки на клипсе — удобно поднимать и опускать над сковородой).

В случае, если плита газовая и мыть ее непросто, на время жарки закрывайте место вокруг сковородки фольгой — часть жирных брызг она возьмет на себя. Ту же роль выполняет складной фольгированный экран (на фото).

Чтобы меньше пачкались противни, формы и сковородки, запекайте все, что можно, в фольге, в рукаве или на пекарской бумаге.

Когда готовите что-то основательное, закрывайте рабочую поверхность бумагой. Так часто делают в пиццериях и там, где работают с тестом. Как закончите, бумагу аккуратно свернете и выбросите. Столешница останется чистой — ну, или почти.

#5. Доедайте

Еще одна проблемная зона — холодильник. Как ни старайся следить за его содержимым, то и дело что-нибудь заваляется и стухнет. Чтобы такое происходило реже, не убирайте в холодильник небольшие остатки. Сметана на донышке, последний кусок колбасы, последняя ложка супа… не оставляйте, доешьте, иначе пропадет.

#6. Ставьте дату

Если вы замораживаете еду, обязательно делайте на них пометки с датой. Это сейчас вы помните, что положили рыбу в морозилку в среду. А через неделю забудете — такая информация очень быстро вылетает из головы. Тоже самое касается и консервов.

#7. Пылесосьте… стол

Крошки кому-то могут показаться темой, недостойной внимания. Меж тем на кухне от них спасу нет. Убираешь со стола — часть непременно упадет на пол.

Лучшее решение на сегодняшний день — аккумуляторный мини-пылесос, который удобно держать под рукой и можно включить в любой момент: ни собирать насадки, ни путаться о провод не надо.

#8. Мойте посуду перед сном

Возьмите за правило не ложиться спать, пока не перемоете и не расставите по местам всю посуду до последней чашки и вообще не приведете кухню в то состояние, в котором вам будет приятно обнаружить ее утром. И не забудьте помыть за собой раковину! Если эта непростая привычка прочно войдет в вашу жизнь — можете смело считать себя хорошей хозяйкой. А вопрос, как организовать порядок на кухне, больше не будет вас беспокоить.