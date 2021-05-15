ФОТО | Три шага до кухни мечты: как обустроить новую или освежить старую, не выходя из дома

“В бесплатном планировщике вы можете экспериментировать и создавать двухмерные и трехмерные изображения различными способами. Так можно виртуально просматривать различные комбинации мебели, стили и цветовые сочетания, пока не будет достигнут желаемый результат”, — объясняет дизайнер интерьера.

Дизайнер напоминает, что зрительно можно расширить помещение, используя светлые тона, поэтому, если кухня небольшая, рекомендуется выбирать поверхность в цвет стен или светлый тон. Впечатление простора материалов могут создать глянцевые, мраморные или светлые деревянные поверхности. В свою очередь, чтобы оптимально использовать все доступное пространство, лучше выбрать шкафы до потолка.

“Прежде всего мы должны определиться с направлением главного стиля — это может быть классическая кухня с множеством ящиков и деталей или, скорее, современное дизайнерское решение с несколькими привлекательными акцентами. Но, может быть, на кухне вашей мечты есть что-то из обоих направлений? Большинство людей выбирают кухонное оборудование в традиционном стиле или глянцевую поверхность, но в последнее время наблюдается тенденция к выбору более экологически чистых решений, например поверхность кухонного оборудования из переработанных пластиковых бутылок”, — говорит Таммекиви.

Дайте волю своему воображению, подумайте о потребностях, ищите идеи и решайте, что вы хотели бы видеть на своей кухне. Как только приоритеты будут расставлены и идеальный план кухни станет более конкретным, будет легче найти наиболее подходящее решение для дома и кошелька.

“Кухня — одно из важнейших жилых помещений. В настоящее время стало еще проще спланировать обустройство новой кухни или отремонтировать старую, рассчитать необходимый бюджет или даже попробовать разные стили и конструкции. В наши дни все можно легко и неторопливо сделать из дома. Все, что вам нужно, это компьютер. В бесплатной онлайн-программе любой может создать план самой удобной для себя кухни”, — уверена дизайнер интерьера IKEA Элийзе Таммекиви.

2. Составьте план самостоятельно



Планирование кухни — это процесс, в котором мечты и идеи начинают воплощаться в жизнь, но следует помнить, что в этом процессе также должны быть приняты очень конкретные решения, которые повлияют на дальнейшее удобство кухни. На этом этапе вы должны сначала подумать о том, как обычно используют кухню, что для вас удобно. Можно изучить старую кухонную мебель — внимательно осмотреть ее и составить список всего, что в ней удобно и хорошо, и всего, что не очень удачно.

“Вам обязательно нужно подумать, хотите ли вы продуманную кухонную систему до мельчайших деталей или более простое функциональное решение, которое можно получить готовым в течение дня? На решение, конечно же, будут влиять потребности, предпочтительный стиль и бюджет. Если достаточно небольшого кухонного гарнитура, расположенного в один ряд, его можно получить по очень доступной цене — от 179 €. С другой стороны, если вам нужна индивидуальная кухня, вы можете выбрать качественную систему IKEA METOD с 25-летней гарантией. Независимо от выбранного гарнитура при планировании необходимо учитывать такие практические детали, как электрические розетки, отводы для труб и т. п.”, — напоминает дизайнер интерьера.

Она добавляет, что с помощью онлайн-планировщика можно попробовать несколько вариантов: добавить разные поверхности, попробовать варианты с открытыми или закрытыми полками, шкафчиками или выдвижными ящиками.

“Важно помнить, что хорошее планирование кухни начинается с точных замеров, их необходимо проводить очень осторожно, уделяя достаточно времени и внимания. Вы можете сделать это самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов. Приобретая кухонное оборудование IKEA, вам не нужно платить за замер”, — поясняет Таммекиви. Она подчеркнула, что в случае с кухонной мебелью IKEA также можно заказать кухонную стойку на заказ, что обязательно должно быть сделано с дизайнером.

3. Спланируйте свой бюджет



Когда вы опробовали разные варианты и сохранили макет кухонного оборудования, который вам больше всего нравится, можно увидеть общую стоимость и список всех необходимых деталей.

Бесплатный планировщик покажет вам все детали c ценами, так что вы можете легко адаптировать план к своему бюджету и потребностям.

“Кухонный гарнитур состоит из небольших отдельных частей, которые не нужно покупать сразу. Расходы можно разделить на несколько частей, изначально устанавливая только самое важное или только напольные шкафы, а покупку дополнительных навесных шкафов отложить. Список деталей будет сохранен, поэтому к нему можно будет вернуться позже”, — говорит дизайнер интерьера IKEA.

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