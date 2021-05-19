Спешить со стрижкой травы не стоит: как вырастить газон, которым можно гордиться
Правильный выбор семян
Трава высевается, чтобы расти не один год, поэтому не стоит покупать самую дешевую смесь семян или семена, которые не подходят для нашего климата. Трава должна хорошо переносить характерные для Эстонии перепады температуры и подходить для конкретного места, где ей предстоит расти: некоторые виды лучше чувствуют себя в затененных местах, а другие — на солнце. Если вы хотите косить траву как можно реже, имеет смысл приобрести семена медленно растущих сортов травы.
Частота стрижки
В большинстве случаев хозяева начинают косить траву весной слишком рано. Весной траве нужно дать время, чтобы вырасти спокойно, и до первой стрижки можно даже дать ей дорасти до “некрасивой” высоты, чтобы она могла набраться сил перед летним сезоном. Регулярно стричь траву лучше начинать во второй половине мая. Поначалу лучше делать это реже, например раз в две недели, а в июне дойти до раза в неделю. В засушливый период стоит, опять же, косить траву реже, чтобы дать ей возможность справиться с последствиями палящего солнца.
Выбор газонокосилки
Для травы нет особой разницы, стрижет ли ее газонокосилка-робот, трактор или ручная газонокосилка — выбор делается в первую очередь исходя из соображений удобства, а также размера и профиля сада. Мини-трактор подойдет скорее для большого сада в сельской местности, где площадь газона составляет не менее 2000 квадратных метров. Для маленького участка на густо заселенной территории имеет смысл приобрести аккумуляторную газонокосилку или робота, которые не сильно шумят при работе. Если в вашем саду много грядок и клумб, деревьев и кустов, при выборе газонокосилки имеет смысл обратить внимание на ее маневренность.
Техническое обслуживание газонокосилки
Насколько зеленой будет трава в вашем дворе зависит от того, как часто ее косить и насколько острые лезвия вашей техники. Поэтому нужно регулярно проводить техническое обслуживание газонокосилки, затачивать лезвия и стричь траву достаточно часто. После каждого применения технику надо очистить от срезанной травы и проверить, не нужно ли добавить масло и топливо. Каждую весну следует осматривать лезвия и фильтры. Электрические и аккумуляторные приборы требуют меньше ухода, но совсем без техобслуживания не обходится ни одна газонокосилка.
Емкость для сбора травы или измельчитель
Некоторые газонокосилки оснащены емкостью для сбора срезанной травы, в то время как другие оборудованы измельчителем. Оба варианта хороши, но, по возможности, не выбирайте такую конструкцию, которая просто разбрасывает срезанную траву, не измельчая ее.
Полив
Как правило, траву не нужно поливать, если осадков достаточно, но в засушливые периоды это стоит делать. Поливать газон следует редко, но обильно, поскольку во время частых поливов небольшим количеством воды корни травы поднимаются к верхним слоям почвы, а это вредно для газона. Поливать траву имеет смысл вечером или ночью, когда солнце и тепло не испаряют влагу сразу.
Борьба с сорняками и мхом
Худшие враги газона — одуванчики и мох. Для борьбы с одуванчиками рекомендуются механические методы, которые, хоть и требуют много времени, являются более щадящими по отношению и к саду, и к окружающей среде. Специальный корнеудалитель поможет вам выкопать длинные корни растения; это небыстрый процесс, но результат того стоит. Если же газон порос мхом, нужно нейтрализовать кислотную почву, а это проще всего сделать при помощи извести.
Удобрение
Как и прочим растениям, траве для активного роста и яркого зеленого цвета нужны удобрения. Рекомендуется выбирать удобрения длительного воздействия, но стараться не перекармливать траву. Для идеально ровной поверхности весной можно пройтись по газону катком, чтобы разровнять все ямки и бугорки.
Работа над ошибками
Если трава на газоне не кажется крепкой и жизнеспособной, можно провести дополнительный посев. Одиночные поврежденные участки можно засеять смесью для восстановления газона, которая позволит получить ровный и аккуратный травяной ковер.
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