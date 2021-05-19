Спешить со стрижкой травы не стоит: как вырастить газон, которым можно гордиться

Правильный выбор семян

Трава высевается, чтобы расти не один год, поэтому не стоит покупать самую дешевую смесь семян или семена, которые не подходят для нашего климата. Трава должна хорошо переносить характерные для Эстонии перепады температуры и подходить для конкретного места, где ей предстоит расти: некоторые виды лучше чувствуют себя в затененных местах, а другие — на солнце. Если вы хотите косить траву как можно реже, имеет смысл приобрести семена медленно растущих сортов травы.

Частота стрижки

В большинстве случаев хозяева начинают косить траву весной слишком рано. Весной траве нужно дать время, чтобы вырасти спокойно, и до первой стрижки можно даже дать ей дорасти до “некрасивой” высоты, чтобы она могла набраться сил перед летним сезоном. Регулярно стричь траву лучше начинать во второй половине мая. Поначалу лучше делать это реже, например раз в две недели, а в июне дойти до раза в неделю. В засушливый период стоит, опять же, косить траву реже, чтобы дать ей возможность справиться с последствиями палящего солнца.

Выбор газонокосилки

Для травы нет особой разницы, стрижет ли ее газонокосилка-робот, трактор или ручная газонокосилка — выбор делается в первую очередь исходя из соображений удобства, а также размера и профиля сада. Мини-трактор подойдет скорее для большого сада в сельской местности, где площадь газона составляет не менее 2000 квадратных метров. Для маленького участка на густо заселенной территории имеет смысл приобрести аккумуляторную газонокосилку или робота, которые не сильно шумят при работе. Если в вашем саду много грядок и клумб, деревьев и кустов, при выборе газонокосилки имеет смысл обратить внимание на ее маневренность.

Техническое обслуживание газонокосилки