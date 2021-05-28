Эксперты объясняют: как правильно выбрать садовые инструменты?

По словам старшего консультанта магазина Ehituse ABC Järve Марека-Ханнеса Кыуна, выбор садовых инструментов зависит от кошелька потребителя. “В ассортименте много разных брендов и машин, поэтому потребителю сложно принять решение. Чаще всего соответствует действительности взаимосвязь, что чем дороже машина, тем качественнее, но это не означает, что нельзя покупать машины подешевле. Всё зависит от частоты использования садового инструмента”, — объяснил Кыун. Если садовый инструмент используют скорее редко, то можно купить более дешёвый.

Например, при выборе газонокосилки стоит заранее присмотреться, какова площадь для скашивания травы и идёт ли речь только о садовой траве или о скашивании вне своего участка. “Также выбор подходящего инструмента зависит от предыдущего опыта человека, а в случае с человеком пожилого возраста — от состояния здоровья. Только принимая во внимание все эти аспекты, можно порекомендовать подходящую газонокосилку”, — объяснил старший консультант магазина Ehituse ABC Järve.

Садовые инструменты с бензиновыми двигателями самые популярные

Хотя сегодня в ассортименте имеются садовые инструменты, работающие на бензиновом двигателе, электричестве и аккумуляторе, потребители всё ещё скептически относятся к аккумуляторным рабочим инструментам. “Чаще всего покупают всё-таки садовые инструменты с бензиновым двигателем, но есть и такие, кто сознательно выбирает инструмент, работающий на электричестве или аккумуляторе. Аккумуляторные рабочие инструменты, к сожалению, дорогие, а электрические рабочие инструменты могут быть неудобными, поскольку получают электричество из розетки. Именно поэтому решение принимается чаще всего в пользу инструмента с бензиновым двигателем, что обеспечивает большую свободу передвижения в саду”, — добавил Кыун.