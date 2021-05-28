Эксперты объясняют: как правильно выбрать садовые инструменты?
По словам старшего консультанта магазина Ehituse ABC Järve Марека-Ханнеса Кыуна, выбор садовых инструментов зависит от кошелька потребителя. “В ассортименте много разных брендов и машин, поэтому потребителю сложно принять решение. Чаще всего соответствует действительности взаимосвязь, что чем дороже машина, тем качественнее, но это не означает, что нельзя покупать машины подешевле. Всё зависит от частоты использования садового инструмента”, — объяснил Кыун. Если садовый инструмент используют скорее редко, то можно купить более дешёвый.
Например, при выборе газонокосилки стоит заранее присмотреться, какова площадь для скашивания травы и идёт ли речь только о садовой траве или о скашивании вне своего участка. “Также выбор подходящего инструмента зависит от предыдущего опыта человека, а в случае с человеком пожилого возраста — от состояния здоровья. Только принимая во внимание все эти аспекты, можно порекомендовать подходящую газонокосилку”, — объяснил старший консультант магазина Ehituse ABC Järve.
Садовые инструменты с бензиновыми двигателями самые популярные
Хотя сегодня в ассортименте имеются садовые инструменты, работающие на бензиновом двигателе, электричестве и аккумуляторе, потребители всё ещё скептически относятся к аккумуляторным рабочим инструментам. “Чаще всего покупают всё-таки садовые инструменты с бензиновым двигателем, но есть и такие, кто сознательно выбирает инструмент, работающий на электричестве или аккумуляторе. Аккумуляторные рабочие инструменты, к сожалению, дорогие, а электрические рабочие инструменты могут быть неудобными, поскольку получают электричество из розетки. Именно поэтому решение принимается чаще всего в пользу инструмента с бензиновым двигателем, что обеспечивает большую свободу передвижения в саду”, — добавил Кыун.
По словам менеджера по моторному топливу Circle K Теэдо Мелтса, уже набрала обороты продажа топлива в маленьких канистрах, что является знаком того, что весенние садовые работы в самом разгаре. “В этом году люди начали работать в своих садах особенно рано, поскольку из-за ограничений находились дома дольше. Обычно потребление топлива в канистрах на 5 и 10 литров, покупаемых для малых двигателей, растёт в летние месяцы”, — рассказал Мелтс.
Для обеспечения долгого срока службы газонокосилок, тракторов и триммеров для стрижки газонов, электрокос, кусторезов и других садовых инструментов следует использовать их по назначению и регулярно проводить техническое обслуживание. Крайне важно прочитать инструкцию по эксплуатации, поскольку у каждого устройства своя специфика как в плане работы, так и в обеспечении ухода. “Главное — до покупки топлива для садовой машины выяснить, какое топливо можно и какое нельзя использовать в конкретном устройстве. Хотя для большинства садовых инструментов подходит моторный бензин 95 и 98 без содержания этанола, часть машин нуждается в специальном алкилатном бензине”, — пояснил менеджер по моторному топливу Circle K, добавив, что на заправочных станциях Circle K продаётся моторное топливо только без содержания биоэтанола.
Зато алкилатный бензин — ископаемое топливо, разработанное специально для малых двигателей, которое, безусловно, лучше подходит для машин и наносит меньше вреда экологии, но при этом самое дорогое.
Не проводите обслуживание дома в одиночку
Менеджер по моторному топливу Circle K подчеркнул, что кроме выбора правильного топлива важно также правильно хранить его. “Рекомендуется за один раз покупать столько топлива, сколько потребуется в ближайшее время, поскольку для сохранения свойств и качества топлива нужна стабильная среда. Например, нельзя оставлять канистру возле забора под солнцем, и, безусловно, нельзя хранить топливо в канистре всю зиму”, — рассказал Мелтс.
Старший консультант Ehituse ABC Järve отметил, что для обеспечения долгого срока службы следует регулярно проводить обслуживание садовых инструментов, но единственное, что можно делать дома самостоятельно — это чистка. “Если нет опыта или подготовки, то лучше отнести устройство для проведения технического обслуживания в сервис. У машин с 4-тактными двигателями следует обязательно менять моторное масло в течение сезона, а при необходимости и воздушный фильтр. Также следует проверять, затачивать или менять оборудование для резки. Если делать всё это дома в одиночку, то это может причинить больше вреда, чем пользы”, — объяснил Кыун.