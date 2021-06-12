Какие растения избавят от надоедливых насекомых на даче?

Чтобы насекомые не мешали наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, многие делают химическую обработку участка. Но она убивает не только комаров и мошек, но и бабочек с пчелами.

Специалисты Derevo Park предлагают другой выход: посадить на участке растения из этого списка и забыть о вредителях.

Пижма обыкновенная

Пижму считают сорным растением — она часто растет вдоль дорог, на полях и лужайках. Выглядит она соответствующе: длинные, почти голые стебли, скудные перистые листья и скромное цветение в виде корзинки из ярко-желтых шариков.

При этом пижма богата эфирными маслами и обладает массой полезных свойств. Например, ее аромат отпугивает большинство насекомых: комаров, клещей, блох и мух.

В ландшафтном дизайне: будет интересно смотреться в цветнике в полевом стиле.

Шалфей лекарственный

Это ароматное растение обладает антисептическим и инсектицидным эффектами. Многолетний полукустарник с ветвистыми стеблями и продолговатыми листьями украшен сине-фиолетовыми цветками, которые нравятся пчелам и бабочкам, но отпугивают комаров.

В ландшафтном дизайне: вполне самодостаточен, будет хорошо смотреться в групповых посадках или в качестве одного из ярусов цветника. Хорошо сочетается с луковичными — ирисами, лилейниками, тюльпанами, луками.

Иссоп

Ветвистые кусты иссопа украшены лавандовыми соцветиями. У пряных листьев приятный анисовый аромат. Иссопы съедобны и могут стать отличным украшением не только сада, но и обеденного стола. Это отличные медоносы, которые могут избавить вас от нежелательных насекомых.

В ландшафтном дизайне: неприхотлив в уходе, идеально подходит для цветников разных стилей и может использоваться в качестве низкой живой изгороди.

Мелисса лимонная

Неприхотливый многолетник. Самое древнее из пряно-ароматических растений с нежным лимонным ароматом, за что его иногда называют лимонной мятой. В природных условиях мелисса похожа на декоративную крапиву с небольшими цветками бело-розового цвета. Обладает инсектицидным эффектом.