Лаванда в спальне и хлорофитум на кухне: какие растения поставить в разных комнатах, чтобы привлечь в дом счастье

Что такое энергия Ци



Это то, что приносит нам удачу и делает нас счастливее. Ее рождает Вселенная, поэтому она везде и всюду, но она пребывает в хаотичном состоянии, которое свойственно всему в нашем мире.

Задачей растений-талисманов является поймать и притянуть эту энергию либо открыть канал, по которому энергия Ци смогла бы приходить в дом. Издревле восточные мудрецы советовали всем людям “озеленять” свои дома, потому что растения — это символ жизни. Делать это беспорядочно нельзя. Для каждого отдельного помещения действуют свои принципы и правила, который нужно следовать беспрекословно.

Какие растения лучше поставить в спальне



В спальне лучше размещать растения в небольших количествах. Это место в доме не терпит посторонних вмешательств, поэтому растения должны быть максимально ненавязчивыми. Их должно быть очень мало, и они должны стоять максимально далеко от кровати.

В этой комнате растения должны быть очень небольшими, ведь крупные экземпляры обладают слишком мощной энергетикой, что плохо действует на сон человека. Также в спальне нельзя ставить растения с колючками. Это может привести к плохому сну. В спальне не стоит размещать также капризные растения. Хорошо влияют на чакру людей цветы красного, розового или желтого цвета.

Самые лучшие растения для спальни:

цикламена;

лаванда (отличное растение для женщин, ищущих любовь);

жасмин;

тещин язык;

бегония.

Какие растения лучше поставить на кухне



Если в спальне цветы при желании можно не ставить вовсе, то на кухне они обязательны. Они создают ощущение уюта, завершенности интерьера. Кухня — самое “живое” место в квартире, потому что в этом месте люди собираются чаще всего и зачастую проводят там больше всего времени.

Если кухня маленькая, то ни в коем случае нельзя ее перегружать большими растениями, нельзя ставить напольных вазонов с крупными цветами. В маленькой кухне лучшими гостями будут:

пассифлора;

хлорофитум;

мини-фиалка;

фаукария.