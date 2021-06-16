Лаванда в спальне и хлорофитум на кухне: какие растения поставить в разных комнатах, чтобы привлечь в дом счастье
Что такое энергия Ци
Это то, что приносит нам удачу и делает нас счастливее. Ее рождает Вселенная, поэтому она везде и всюду, но она пребывает в хаотичном состоянии, которое свойственно всему в нашем мире.
Задачей растений-талисманов является поймать и притянуть эту энергию либо открыть канал, по которому энергия Ци смогла бы приходить в дом. Издревле восточные мудрецы советовали всем людям “озеленять” свои дома, потому что растения — это символ жизни. Делать это беспорядочно нельзя. Для каждого отдельного помещения действуют свои принципы и правила, который нужно следовать беспрекословно.
Какие растения лучше поставить в спальне
В спальне лучше размещать растения в небольших количествах. Это место в доме не терпит посторонних вмешательств, поэтому растения должны быть максимально ненавязчивыми. Их должно быть очень мало, и они должны стоять максимально далеко от кровати.
В этой комнате растения должны быть очень небольшими, ведь крупные экземпляры обладают слишком мощной энергетикой, что плохо действует на сон человека. Также в спальне нельзя ставить растения с колючками. Это может привести к плохому сну. В спальне не стоит размещать также капризные растения. Хорошо влияют на чакру людей цветы красного, розового или желтого цвета.
Самые лучшие растения для спальни:
- цикламена;
- лаванда (отличное растение для женщин, ищущих любовь);
- жасмин;
- тещин язык;
- бегония.
Какие растения лучше поставить на кухне
Если в спальне цветы при желании можно не ставить вовсе, то на кухне они обязательны. Они создают ощущение уюта, завершенности интерьера. Кухня — самое “живое” место в квартире, потому что в этом месте люди собираются чаще всего и зачастую проводят там больше всего времени.
Если кухня маленькая, то ни в коем случае нельзя ее перегружать большими растениями, нельзя ставить напольных вазонов с крупными цветами. В маленькой кухне лучшими гостями будут:
- пассифлора;
- хлорофитум;
- мини-фиалка;
- фаукария.
В большой кухне можно поставить растения побольше, так как в таком помещении нужно генерировать больше позитивной энергии и привлекать больше позитивных потоков Ци из окружающего мира. Вот самые лучшие большие растения для кухни:
- фикус Бунджамина;
- китайская роза;
- драцена душистая;
- диффенбахия;
- мандариновое дерево.
На подоконнике на кухне можно поселить:
- орхидею;
- пилею;
- герань.
Эти растения очень хорошо чувствуют себя в окружении естественного света.
Детская комната
Для детской комнаты действуют все те же советы фэншуй, что и для спальни, за исключением того, что иногда в детской комнате полезно ставить большие растения. Например, это будет полезно в тех случаях, когда ребенок ленив и малоактивен.
Самые лучшие растения для детской:
- белокрыльник;
- бамбук;
- лимонное дерево;
- каланхое.
Кабинет
У многих людей в доме есть рабочее место, которое отведено строго для работы и ни для чего больше. В таком помещении полезно ставить:
- толстянку (притягивает денежную удачу);
- фикус (магнит мудрости);
- аглаонема (улучшает интуицию);
- мандариновое или лимонное дерево (повышает продуктивность и выносливость).
Гостиная и прихожая
В гостиной или прихожей можно и даже нужно ставить большие растения. Особенно актуальными они будут в тех местах, в которые поступает минимальное количество света.
Самые лучшие растения для этих двух помещений:
- азалия;
- плюмерия;
- фикус;
- кактус (нужно ставить на подоконнике);
- миртовое дерево;
- бамбук;
- гибискус (очень полезное большое растение);
- хатиора (можно вешать рядом с входной дверью);
- плющ (тоже полезен около двери, так как защищает дом от негативной энергии).
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