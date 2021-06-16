Наш сад
16.06.2021, 10:15

Лаванда в спальне и хлорофитум на кухне: какие растения поставить в разных комнатах, чтобы привлечь в дом счастье

 
Фото: Pixabay
Энергией Ци называются созидательные энергетические потоки в восточном учении фэншуй. Сильными магнитами этой энергии являются растения. Эксперты в области энергетики рассказали, какие именно растения стоит держать дома, пишет dailyhoro.ru.

Что такое энергия Ци


Это то, что приносит нам удачу и делает нас счастливее. Ее рождает Вселенная, поэтому она везде и всюду, но она пребывает в хаотичном состоянии, которое свойственно всему в нашем мире.

Задачей растений-талисманов является поймать и притянуть эту энергию либо открыть канал, по которому энергия Ци смогла бы приходить в дом. Издревле восточные мудрецы советовали всем людям “озеленять” свои дома, потому что растения — это символ жизни. Делать это беспорядочно нельзя. Для каждого отдельного помещения действуют свои принципы и правила, который нужно следовать беспрекословно.

Какие растения лучше поставить в спальне


В спальне лучше размещать растения в небольших количествах. Это место в доме не терпит посторонних вмешательств, поэтому растения должны быть максимально ненавязчивыми. Их должно быть очень мало, и они должны стоять максимально далеко от кровати.

В этой комнате растения должны быть очень небольшими, ведь крупные экземпляры обладают слишком мощной энергетикой, что плохо действует на сон человека. Также в спальне нельзя ставить растения с колючками. Это может привести к плохому сну. В спальне не стоит размещать также капризные растения. Хорошо влияют на чакру людей цветы красного, розового или желтого цвета.

Самые лучшие растения для спальни:

  • цикламена;
  • лаванда (отличное растение для женщин, ищущих любовь);
  • жасмин;
  • тещин язык;
  • бегония.

Какие растения лучше поставить на кухне


Если в спальне цветы при желании можно не ставить вовсе, то на кухне они обязательны. Они создают ощущение уюта, завершенности интерьера. Кухня — самое “живое” место в квартире, потому что в этом месте люди собираются чаще всего и зачастую проводят там больше всего времени.

Если кухня маленькая, то ни в коем случае нельзя ее перегружать большими растениями, нельзя ставить напольных вазонов с крупными цветами. В маленькой кухне лучшими гостями будут:

  • пассифлора;
  • хлорофитум;
  • мини-фиалка;
  • фаукария.


В большой кухне можно поставить растения побольше, так как в таком помещении нужно генерировать больше позитивной энергии и привлекать больше позитивных потоков Ци из окружающего мира. Вот самые лучшие большие растения для кухни:

  • фикус Бунджамина;
  • китайская роза;
  • драцена душистая;
  • диффенбахия;
  • мандариновое дерево.


На подоконнике на кухне можно поселить:

  • орхидею;
  • пилею;
  • герань.


Эти растения очень хорошо чувствуют себя в окружении естественного света.

Детская комната


Для детской комнаты действуют все те же советы фэншуй, что и для спальни, за исключением того, что иногда в детской комнате полезно ставить большие растения. Например, это будет полезно в тех случаях, когда ребенок ленив и малоактивен.

Самые лучшие растения для детской:

  • белокрыльник;
  • бамбук;
  • лимонное дерево;
  • каланхое.

Кабинет


У многих людей в доме есть рабочее место, которое отведено строго для работы и ни для чего больше. В таком помещении полезно ставить:

  • толстянку (притягивает денежную удачу);
  • фикус (магнит мудрости);
  • аглаонема (улучшает интуицию);
  • мандариновое или лимонное дерево (повышает продуктивность и выносливость).

Гостиная и прихожая


В гостиной или прихожей можно и даже нужно ставить большие растения. Особенно актуальными они будут в тех местах, в которые поступает минимальное количество света.

Самые лучшие растения для этих двух помещений:

  • азалия;
  • плюмерия;
  • фикус;
  • кактус (нужно ставить на подоконнике);
  • миртовое дерево;
  • бамбук;
  • гибискус (очень полезное большое растение);
  • хатиора (можно вешать рядом с входной дверью);
  • плющ (тоже полезен около двери, так как защищает дом от негативной энергии).


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