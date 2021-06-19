А вы знали? Почему всегда следует сажать цветы на грядке с овощами
Зачем сажать овощи и цветы на одной грядке
Специалисты по растениеводству на органической ферме утверждают, что самой важной причиной посадки цветов и овощей на одной грядке является привлечение местных пчел и других полезных насекомых. Если пчелы не заглянут в ваш сад, чтобы перекусить нектаром и обменяться пыльцой, у вас будет довольно неутешительный урожай. Кроме этого, посадка удобных для пчел цветов рядом с овощами также поддерживает популяции опылителей и поддерживает биоразнообразие. Так что вы также можете сажать цветы специально для привлечения бабочек, пчел и других полезных насекомых. Плюс, смешанные грядки овощей и цветов выглядят очень круто.
Обратите внимание на сорта
Чтобы новая компания на вашей грядке росла в тандеме, вы должны выбрать цветы, которые будут цвести одновременно с вашими овощными культурами. Если посаженный вами сорт не зацветает раньше, чем через две недели после окончания цветения гороха, значит, гороху не повезло. Чтобы посадка овощей и цветов работала синхронно, обязательно читайте рекомендации, которые указаны на пакете с семенами, или консультируйтесь с продавцом. Тем не менее, рекомендуется посадить множество цветов, чтобы обеспечить непрерывное цветение на протяжении всего вегетационного периода.
Виды цветов
Перед тем как садить цветы и овощи на одной грядке, обязательно подберите вид цветов так, чтобы они привлекали опылителей. Форма цветка облегчает или затрудняет доступ различных видов к нектару и пыльце. Чтобы привлечь пчел и других насекомых, дачники рекомендует выбирать цветы сложной формы, такие как:
- астры;
- рудбекии;
- одуванчики;
- мелисса;
- эхинацея пурпурная;
- львиный зев;
- подсолнухи;
- тысячелистник;
- цинния.
Так что посадка цветов и овощей на одной грядке полезна как для пчеловодов, так и для садоводов.
Дайте свободу вашим цветам и овощам
Рассыпайте цветы по всему саду, а не сажайте их одним кустом. Вы можете посадить ряд овощей, за которыми следует ряд цветов, или расположить их в одном ряду. Подумайте о стратегии и используйте цветы, чтобы разбить ряд и указать, где заканчивается ваша сладкая клубника, а где начинаются огурцы. Или посадите цветы, чтобы образовать границу вокруг грядки.
Правильная высота
Если вы не хотите, чтобы ваши цветы конкурировали с овощами за солнечный свет, тогда выбирайте низкорослые цветы. Тем не менее, некоторые культуры (например, салат) могут выиграть от небольшого затенения в летние месяцы, поэтому иногда имеет смысл использовать более высокие сорта. Все зависит от ваших предпочтений.
Начните с простого
Дачники рекомендует новичкам начинать с работы с однолетними цветами, потому что они легко растут и дают много цветков. Вам также не нужно беспокоиться о том, что они будут появляться на одном и том же месте каждый год, если вы хотите изменить дизайн своего сада. Тем не менее, местные многолетние растения - один из лучших способов привлечь местных пчел, поэтому не пренебрегайте ими.
Давайте подведем итоги: сажать семена овощей и цветов - это не только декор для вашего сада, но и польза как для пчел, так и для урожая.
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