А вы знали? Почему всегда следует сажать цветы на грядке с овощами

Зачем сажать овощи и цветы на одной грядке

Специалисты по растениеводству на органической ферме утверждают, что самой важной причиной посадки цветов и овощей на одной грядке является привлечение местных пчел и других полезных насекомых. Если пчелы не заглянут в ваш сад, чтобы перекусить нектаром и обменяться пыльцой, у вас будет довольно неутешительный урожай. Кроме этого, посадка удобных для пчел цветов рядом с овощами также поддерживает популяции опылителей и поддерживает биоразнообразие. Так что вы также можете сажать цветы специально для привлечения бабочек, пчел и других полезных насекомых. Плюс, смешанные грядки овощей и цветов выглядят очень круто.

Обратите внимание на сорта

Чтобы новая компания на вашей грядке росла в тандеме, вы должны выбрать цветы, которые будут цвести одновременно с вашими овощными культурами. Если посаженный вами сорт не зацветает раньше, чем через две недели после окончания цветения гороха, значит, гороху не повезло. Чтобы посадка овощей и цветов работала синхронно, обязательно читайте рекомендации, которые указаны на пакете с семенами, или консультируйтесь с продавцом. Тем не менее, рекомендуется посадить множество цветов, чтобы обеспечить непрерывное цветение на протяжении всего вегетационного периода.

Виды цветов

Перед тем как садить цветы и овощи на одной грядке, обязательно подберите вид цветов так, чтобы они привлекали опылителей. Форма цветка облегчает или затрудняет доступ различных видов к нектару и пыльце. Чтобы привлечь пчел и других насекомых, дачники рекомендует выбирать цветы сложной формы, такие как:

астры;

рудбекии;

одуванчики;

мелисса;

эхинацея пурпурная;

львиный зев;

подсолнухи;

тысячелистник;

цинния.

Так что посадка цветов и овощей на одной грядке полезна как для пчеловодов, так и для садоводов.

Дайте свободу вашим цветам и овощам