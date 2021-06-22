22.06.2021, 08:01
ФОТО | Изнываете от жары? Стоит всерьез задуматься о бассейне на вашем участке(1)
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Что может быть лучше в жаркую погоду, чем окунуться в прохладную воду? И если у вас есть свой участок, то есть идеально решение для летних дней — постройте на своем участке бассейн! Дело не из легких — и не из дешевых — но когда на улице больше 30 градусов, это того стоит!
- Если места достаточно, то к бассейну можно сделать и зону с лежаками для того, чтобы загорать. Кому нужен заграничный курорт с таким бассейном на заднем дворе?
- Вокруг бассейна можно положить как деревянный настил, по которому тепло ходить, так и более практичные каменные плиты.
- Если же вам нравится вид дерева, но вы не хотите часто менять покрытие, то идеальный вариант — имитирующие древесину каменные плиты. За ними не надо так тщательно ухаживать, да и в нашем климате они более практичные.
- Мебель к бассейну стоит выбрать так, чтобы она выглядела стильно и сочеталась с тем, что ее окружает.
- Не стоит забывать и об освещении для бассейна. Вечером это выглядит так красиво! А еще это безопасность — никто не упадет в него в темноте.
- Маленький бассейн можно построить и рядом с жилым домом, но это уже, скорее, идея для девелоперов. Хотя почему бы и самим жильцам дома не скинуться на такую затею?
- Если места или средств мало, то есть легкий вариант — просто поставьте на участке джакузи. В нем можно не только охлаждаться летом, но и греться в более холодное время года. Ну разве не кайф!
- Если же бассейн для вас — это слишком, то просто выройте пруд, в который можно окунуться в жару или после бани.
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