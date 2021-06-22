ФОТО | Изнываете от жары? Стоит всерьез задуматься о бассейне на вашем участке

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Что может быть лучше в жаркую погоду, чем окунуться в прохладную воду? И если у вас есть свой участок, то есть идеально решение для летних дней — постройте на своем участке бассейн! Дело не из легких — и не из дешевых — но когда на улице больше 30 градусов, это того стоит!