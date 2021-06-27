Дизайн и интерьер
27.06.2021, 15:30

Терраса — это маленькая жизнь! Важные нюансы обустройства комфортной летней террасы

 
Варвара Романова
Photo by Marianne from Pexels
Лето — счастливая пора, когда мы стремимся как можно больше времени проводить на свежем воздухе, и терраса для этого — идеальное место. Что может быть приятнее, чем начать день, наслаждаясь чашкой кофе и нежась в лучах утреннего нежаркого еще солнышка, или устроить вечерние посиделки с друзьями — пусть и завернувшись в теплые и такие уютные пледы? Или даже устроить настоящую летнюю вечеринку под открытым небом! Как обустроить комфортную летнюю террасу, разбирался журнал JANA Luxury.

Тем более если ваша терраса, что называется, в черте города — это позволяет в полной мере ощутить все прелести жизни в деревне, при этом оставаясь у себя дома.

Ипе, тик, кумару, гарапа
Строительство террасы, понятное дело, лучше доверить профессионалам. Но продумывая террасу, изначально все же стоит иметь в виду некоторые моменты.

Так, если есть выбор, располагать террасу лучше в безветренном месте, чтобы можно было в полной мере наслаждаться солнцем, теплом и тенью.

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