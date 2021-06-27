Терраса — это маленькая жизнь! Важные нюансы обустройства комфортной летней террасы

Тем более если ваша терраса, что называется, в черте города — это позволяет в полной мере ощутить все прелести жизни в деревне, при этом оставаясь у себя дома.

Ипе, тик, кумару, гарапа

Строительство террасы, понятное дело, лучше доверить профессионалам. Но продумывая террасу, изначально все же стоит иметь в виду некоторые моменты.

Так, если есть выбор, располагать террасу лучше в безветренном месте, чтобы можно было в полной мере наслаждаться солнцем, теплом и тенью.