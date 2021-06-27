27.06.2021, 15:30
Терраса — это маленькая жизнь! Важные нюансы обустройства комфортной летней террасы
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Лето — счастливая пора, когда мы стремимся как можно больше времени проводить на свежем воздухе, и терраса для этого — идеальное место. Что может быть приятнее, чем начать день, наслаждаясь чашкой кофе и нежась в лучах утреннего нежаркого еще солнышка, или устроить вечерние посиделки с друзьями — пусть и завернувшись в теплые и такие уютные пледы? Или даже устроить настоящую летнюю вечеринку под открытым небом! Как обустроить комфортную летнюю террасу, разбирался журнал JANA Luxury.