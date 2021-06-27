Рекомендации специалистов: как купить садовую технику, когда денег не так много

Покупая садовую технику, полезно будет рассортировать товары по стоимости, а затем уже выбирать инструменты по их характеристикам. “Для большинства людей цена является одним из наиболее определяющих факторов при совершении покупки. Клиенты присматриваются к стоимости инструментов и задумываются о том, из каких средств оплатить такую покупку. Например, такие небольшие садовые инструменты, как ножницы, лопаты и грабли стоит всегда выкупать сразу, ведь их цена находится в пределах нескольких десятков евро. Покупая принадлежности по цене до пары сотен евро, не бойтесь делать выбор в пользу оплаты частями. Инновационные решения по принципу “купи сегодня, расплатись потом” позволяют без дополнительной платы разделить сумму покупки на 3 части, то есть распределить свои расходы, например, на 3 месяца”, — отметил менеджер по продажам из отдела кредитования в Inbank.

“Перед совершением покупки полезно задуматься о том, какие садовые инструменты и как часто вы используете. Например, если газонокосилкой вы пользуетесь практически еженедельно, то покупка такого устройства в личное пользование будет единственно правильным решением. Кусторез, возможно, будет разумнее просто арендовать, если вы пользуетесь им лишь 1–2 раза за весь сезон. А ненужные инструменты вообще не стоит покупать”, — объяснил менеджер по продажам из отдела кредитования в Inbank.

Мартин Пант, менеджер по продажам из отдела кредитования в Inbank , отмечает, что к покупке садовой техники следует относиться так же, как и к покупке любой другой домашней техники, то есть тщательно делать “домашнюю работу”.

“Если вы цените красоту своего участка, то с большой вероятностью вам могут понадобиться все из перечисленных садовых инструментов. Более дешёвые предметы по весне обычно покупают без лишних раздумий, однако к более дорогой садовой технике люди прицениваются более основательно”, — отметил Валенд.

Альвар Валенд, бренд-менеджер по садовой технике в Bauhof , отмечает, что выбор такой техники каждый новый хозяин начинает с газонокосилки. В той или иной форме это техническое устройство необходимо практически в каждом домохозяйстве. Простор для выбора широк — от ручной газонокосилки до садового трактора, от двигателей внутреннего сгорания до устройств на аккумуляторе. Тут есть о чём задуматься как новичку, так и уже опытному садоводу. За газонокосилками следуют садовые триммеры, ножницы для травы и кусторезы.

Если речь идёт о более крупных покупках (например, о роботе-газонокосилке или мотопиле) стоит задуматься о получении малого кредита. “Разумеется, идеально было бы иметь в резерве достаточную сумму для совершения необходимых покупок. Но такой вариант не всегда целесообразен, особенно если товар можно приобрести с помощью краткосрочного малого кредита. Заначку же лучше будет поберечь на тот случай, если в какой-то момент взять кредит будет уже невозможно”, — пояснил Пант.

По его словам, жители Эстонии активно берут малые кредиты. Всё более популярными становятся мини-кредиты в пределах до двух тысяч евро, которые как раз позволяют покрывать неожиданные, но более крупные, чем обычно, расходы.

Не стоит специально покупать более дорогую газонокосилку просто ради того, чтобы перещеголять соседа

Если вопрос с финансированием покупки уже решён, следует определиться с техническими параметрами приобретаемой садовой техники. “Часто выбор, например, газонокосилки начинается с того, что люди пытаются подглядеть, какая техника стоит у соседа в сарае, а потом просто покупают более крупный и внешне привлекательный вариант. Разумнее же было бы оценить, где вы сами будет использовать эту газонокосилку, то есть насколько велика территория, где нужно будет скашивать траву. Затем обратите внимание на факторы, от которых зависит удобство работы. Это и количество имеющегося у вас времени, и желание самим поработать физически, и вопрос дальнейшего использования скошенной травы”, — объяснил г-н Валенд.

Бренд-менеджер по садовой технике в Bauhof отметил, что при покупке газонокосилок жители Эстонии по-прежнему отдают предпочтение технике с работающим на бензине мотором, потому что это самые крупные и мощные варианты.

“А если учесть характер трудолюбивых эстоноземельцев, то можно понять желание скосить всё и сразу за один раз! Однако газонокосилки на аккумуляторах также набирают серьёзную популярность. Они проще, чище и издают меньше шума”, — объяснил Альвар Валенд.