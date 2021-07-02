ФОТО | Дом, который растворяется в ландшафте. Названо бетонное строение года

Председатель жюри Ааду Кана: “Качественные бетонные поверхности придают публичным помещениям здания четкий и единый внешний вид и стильно гармонируют с деревянными конструкциями жилых этажей”.

Комментарий жюри: “За строительство функционально многогранного и общественно значимого здания, в котором бетон исполняет не только несущую роль, но важен и с эстетической и архитектурной точки зрения. Результат — мощное и продуманное здание, которое способно заявить о себе в существующей массивной типовой городской среде. Важность бетона особенно хорошо проявляется в несущих и технически требовательных конструкциях”.

Председатель жюри Ааду Кана: “Бетон, древесина, сталь и стекло в качестве основных материалов создают элегантное целое. Вырисовываются чарующие и продуманные детали, тщательное строительство и уважительное отношение к материалу и окружающей среде”.

Комментарий жюри: “Здание, где бетон используется деликатно и со знанием дела. Здание растворяется в ландшафте, создавая целостную жилую среду. На внешних поверхностях в игривом диалоге находятся черный деревянный настил и белый бетон. У обоих материалов схожий профиль поверхности. Во внутренних помещениях бетон на первом плане, в то же время он связывает различные материалы воедино. Коммуникационные решения в полу и стенах позволяют создать и выделить чистые бетонные поверхности. Из-за нейтрального цвета и грубого характера бетон отлично подчеркивает другие материалы”.

Комментарий жюри: “За заказ смелого и своеобразного фасада, где фасад из многогранных бетонных элементов поддерживает продуманное объемное решение зданий”.

Председатель жюри Ааду Кана: “Отмечаем ответственное и высококачественное изготовление разнообразных и со многими вариациями бетонных элементов. Объемная поставка элементов была осуществлена в виде сложной логистической операции, в которой участвовали 8 заводов из Эстонии, Латвии и Литвы”.

Специальный приз: Реконструкция здания конвента Нарвского замка

Архитектура и внутренняя архитектура: Arhitektuuribüroo JVR и Stuudio Truus: Калле Веллевоог, Тийу Труус, Андрус Андреев, Мартин Проммик, Лидия Зарудная, Анника Лийво.

Комментарий жюри: “За умелое соединение исторической постройки и бетона. Отражающий признательность бетону как материалу и выразительное архитектурное решение в виде композиции лестниц и перекрытий между историческими каменными стенами”.

Председатель жюри Ааду Кана: “Восхитительное тонкое отношение к новой и старой конструкции, а также уважительное отношение к деталям. В созидательном сотрудничестве архитектора и строительного конструктора и выдающемся исполнении строителя достигнут отличный результат, где исторический контекст расширен посредством нового движения”.

Специальный приз журнала “Ehitaja” получила Силламяэская городская управа — в качестве заказчика Силламяэского морского променада.

Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил проектировщик многоквартирного дома Torn — Pikoprojekt OÜ.

Организованный в нынешнем году в двадцать первый раз конкурс “Бетонное строение года” проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал — дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 29 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2020 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.