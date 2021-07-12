УМНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК заботится о качестве продуктов и сохранении витаминов

Лет 10 назад технологии, используемые в современных холодильниках, показались бы нам непонятными и удивительными, но то же самое можно сказать и о развитии многих других приборов. В любом случае, сегодня умные функции проникли и в те устройства, которые долгое время ассоциировались только с созданием низкой температуры. К сожалению, одна лишь низкая температура воздуха не способна учитывать особенности разных продуктов и заботиться о длительной сохранности содержащихся в них витаминов.

Поскольку фрукты и овощи продолжают зреть и после сбора, то окружающая среда имеет важное значение для сохранения их качества. Происходящие в них химические и биологические процессы связаны с естественным солнечным светом и суточным циклом, о котором, естественно, и речи не идет при использовании обычного холодильника. Но к счастью, на сегодняшний день уже разработана технология, которая позволяет не только сохранять ценные натуральные витамины, но и увеличивать их количество во время хранения.

Солнце встает и будит природу по утрам, находится в зените днем и постепенно заходит за горизонт вечером. Все ягоды, фрукты и овощи растут и насыщаются именно благодаря этому суточному циклу. Например, помидоры и после путешествия из парника на кухню предпочитают продолжение такого цикла и в зависимости от этого могут сохранять свою свежесть или же, наоборот, портиться. Чем дольше свежие овощи и фрукты лежат в темной камере холодильника, тем меньше полезных свойств они сохраняют.

ИННОВАЦИЯ НА СЛУЖБЕ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Имитация естественного солнечного освещения в течение суток продлевает срок хранения овощей, фруктов и ягод, сохраняя содержащиеся в них витамины. Благодаря этому умному решению и сыр не будет сохнуть в холодильнике, а свежее мясо будет ждать своего часа несколько дней. Овощи и фрукты не только будут долго оставаться свежими, но даже увеличат количество содержащихся в них витаминов.