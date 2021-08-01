ДО и ПОСЛЕ | Преображение одной террасы. Как создать стильное и уютное пространство, чтобы проводить там время круглый год?

Силле рассказывает, что террасу решили переделать, когда поняли, что проводят в таком красивом месте слишком мало времени. Для начала над террасой построили навес.

Она отмечает, что террасу лучше оформлять, когда уже какое-то время поживешь в своем доме или квартире, так как возникает понимание того, как именно хочется использовать имеющееся пространство, куда падает днем солнце, когда там проводится больше всего времени и чем там лучше всего заниматься.

Чтобы создать чувство комфорта и уюта, к террасе добавили разграничивающие пространство панели.

Мебель выбирали такую, чтобы она было удобной и подходила по стилистике к самому дому. Конечно же, она должна быть устойчивой к погодным условиям. Не каждый ковер можно расстелить на террасе!

Единственное, о чем Силле жалеет, так это об угле наклона навеса. Сейчас она бы сделала его более покатым, чтобы листья и снег не оставались на нем, а скатывались вниз. Она отмечает, что край должен заканчиваться чуть дальше края террасы, чтобы на нее саму ничего не падало.

Силле также советует перед тем, как бежать в магазин, посмотреть, что можно сделать самому. Смотрите, как выглядела терраса до и после!

ТЕРРАСА ДО



ТЕРРАСА ПОСЛЕ