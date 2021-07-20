Блогер назвал шесть эффективных способов охладить дом в жару

Молодой человек, на которого в TikTok подписаны 295 тысяч человек, для хорошего сна, прежде всего, рекомендует избавиться от пухового одеяла. Он советует охлаждать постельное белье в морозилке и стелить его строго перед тем, как ложиться в кровать. “Звучит немного странно, но это отличное средство, если при высокой температуре вы не можете заснуть”, — подчеркнул он.

Чтобы снизить температуру в доме, нужно отдавать предпочтение светодиодным светильникам, поскольку галогенные лампы выделяют дополнительное тепло. Кроме того, первые потребляют значительно меньше энергии, что положительно скажется на бюджете.

В течение дня нужно закрывать окна, жалюзи и шторы. Это защищает помещение от нагревания и сохраняет прохладный воздух в доме. Обеспечить циркуляцию прохладного воздуха помогут расставленные по дому миски со льдом. Особенно важно их ставить перед или под вентиляторами. “Для создания сквозняка откройте пару окон на противоположных сторонах дома, чтобы увеличить приток воздуха. Можно распахнуть окна чердака”, — добавил блогер.

Использование духовок в жару не рекомендуется, так как это увеличит температуру в доме. Эксперт советует летом готовить на улице, используя барбекю. “Выключайте основные электроприборы, когда вы ими не пользуетесь, в том числе телевизор”, — уточнил блогер.