ФОТО | Эстонский производитель домов построил эксклюзивную виллу для финской ярмарки жилья

В прошлом году Finnlog стала первой эстонской компанией, принявшей участие в престижной среди архитекторов, архитекторов интерьеров и энтузиастов дизайна финской ярмарке жилья. И в этом году Finnlog — единственный участвующий в выставке производитель домов из Эстонии. “В прошлом году мы представили свой частный дом на основной территории ярмарки Хетена, а в этом году построили эксклюзивную виллу для ярмарки в Кисакаллио — в живописном месте в 10 минутах езды от основной площадки ярмарки”, — сказал исполнительный директор Finnlog Алар Антон.

Участок для Villa Lippa был выбран с учетом особого архитектурного решения дома. “Мы построили дом на скале, где он идеально вписывается в окружающую природу. Из окон открывается вид на озеро Лохьянярви. Архитектурное решение самого здания, просторного двора и бассейна на террасе привязано к великолепным видам на Кисакаллио и к движению солнца. Особое кровельное решение позволяет наслаждаться видами как на солнце, так и в тени”, — отметил Антон.

Villa Lippa — деревянный дом из CLT-панелей площадью 174 квадратных метра. Стеновая конструкция представляет собой панель CLT толщиной 200 мм, снаружи покрытую досками из лиственницы, обработанными сульфатом железа. И во внешнем виде дома, и в части использованных материалов был достигнут максимально возможный экологический результат. В доме, предназначенном для семьи из 5 человек, есть 4 спальни, сауна, большой двор и терраса с бассейном с видом на лесное озеро. У построенного для ярмарки дома уже есть хозяин, на участке которого и разместилось здание.

По словам Алара Антона, популярность домов из деревянного бруса в Скандинавии стремительно растет. “В Финляндии около трети новых домов строят именно так. Панели CLT — новая альтернатива для любителей бревенчатых домов. Являясь несущей конструкции здания, такая деревянная панель остается видимой во внутренней отделке — она ​​создает ощущение бревенчатого дома и является очень стабильным строительным материалом”, — пояснил Антон.