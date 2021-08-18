Роскошь лучших отелей у вас дома: 9 дизайн-идей для спальни

Выключатель общего света рядом с кроватью



Что удобно в гостиницах (не только в дизайнерских, как The Barceló Torre de Madrid hotel в Мадриде, но и более демократичных) — есть выключатель общего света, расположенный в изголовье кровати.

Поднимите руку, кто продумал этот момент у себя в спальне без подсказки дизайнера? А ведь как приятно после чтения перед сном выключить свет одной рукой, а не выбираться из-под теплого одеяла на другой конец комнаты.

Минимальный набор мебели



Кому-то по душе несколько кресел, всевозможные журнальные столики и максимальное количество полок, но чему нас учит гостиничный интерьер — так это тому, как обходиться минимумом вещей. В апартаментах Called A-Place в Варшаве об этом знают не понаслышке.



Высокое изголовье кровати



На изголовье в технике капитоне дизайн не заканчивается, как может иногда показаться. Наоборот, приветствуются эксперименты с формой, фактурой и дизайном обивки. Оформлением спален в отеле Covent Garden Hotel в Лондоне занималась сама владелица: номера можно рассматривать как каталог идей.

Идеально заправленная кровать



Отглаженные и идеально заправленные простыни, мягкие подушки нескольких размеров и огромное одеяло — все рассчитано на максимальный комфорт и удобство. Наглядный тому пример: в спальнях отеля One Barcelona GL в Барселоне кровати с наматрасниками застелены бельем из египетского хлопка.



Стены без отделки



Этот прием поможет сэкономить на краске и обоях, если у вас ограничен бюджет. Так дизайнеры дали вторую жизнь историческому зданию отеля G-Rough в Риме и вписали в старые обшарпанные стены мебель и декор итальянского дизайна.



Интегрированные в интерьер системы хранения



Встроенный шкаф-купе, стилизованный под интерьер комод — это то, что можно встретить в большинстве гостиниц. В отеле Il Sereno по проекту Патрисии Уркиолы фасады шкафов оформлены шпоном, так же как и стены. Они почти незаметны, но при этом практичны — именно такого эффекта мы мечтаем добиться при организации пространства у себя дома.



Обои с рисунком