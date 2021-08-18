Роскошь лучших отелей у вас дома: 9 дизайн-идей для спальни
Выключатель общего света рядом с кроватью
Что удобно в гостиницах (не только в дизайнерских, как The Barceló Torre de Madrid hotel в Мадриде, но и более демократичных) — есть выключатель общего света, расположенный в изголовье кровати.
Поднимите руку, кто продумал этот момент у себя в спальне без подсказки дизайнера? А ведь как приятно после чтения перед сном выключить свет одной рукой, а не выбираться из-под теплого одеяла на другой конец комнаты.
Минимальный набор мебели
Кому-то по душе несколько кресел, всевозможные журнальные столики и максимальное количество полок, но чему нас учит гостиничный интерьер — так это тому, как обходиться минимумом вещей. В апартаментах Called A-Place в Варшаве об этом знают не понаслышке.
Высокое изголовье кровати
На изголовье в технике капитоне дизайн не заканчивается, как может иногда показаться. Наоборот, приветствуются эксперименты с формой, фактурой и дизайном обивки. Оформлением спален в отеле Covent Garden Hotel в Лондоне занималась сама владелица: номера можно рассматривать как каталог идей.
Идеально заправленная кровать
Отглаженные и идеально заправленные простыни, мягкие подушки нескольких размеров и огромное одеяло — все рассчитано на максимальный комфорт и удобство. Наглядный тому пример: в спальнях отеля One Barcelona GL в Барселоне кровати с наматрасниками застелены бельем из египетского хлопка.
Стены без отделки
Этот прием поможет сэкономить на краске и обоях, если у вас ограничен бюджет. Так дизайнеры дали вторую жизнь историческому зданию отеля G-Rough в Риме и вписали в старые обшарпанные стены мебель и декор итальянского дизайна.
Интегрированные в интерьер системы хранения
Встроенный шкаф-купе, стилизованный под интерьер комод — это то, что можно встретить в большинстве гостиниц. В отеле Il Sereno по проекту Патрисии Уркиолы фасады шкафов оформлены шпоном, так же как и стены. Они почти незаметны, но при этом практичны — именно такого эффекта мы мечтаем добиться при организации пространства у себя дома.
Обои с рисунком
Отельеры обычно не любят белые стены — слишком скучно. Берите пример с французского архитектора и дизайнера Филиппа Мейденбурга: он выбрал для оформления спальни в парижском отеле Joyce обои с рисунком, имитирующим изголовье кровати, стеллаж и молдинги. Заодно и на декоре сэкономите.
Микс принтов
Не бойтесь сочетать несколько принтов в одной комнате — это придаст интерьеру динамики и сделает его более стильным. Боитесь ошибиться? Используйте в отделке стен и текстиле разные узоры, но одного цвета — как это сделала известный дизайнер Келли Уистлер в отеле Proper в Сан-Франциско.
Насыщенные цвета
Для единственной в доме спальни активная цветовая палитра, как в номерах бутик-отеля The Shoreline Hotel Waikiki на Гавайях, возможно, будет слишком смелым шагом. А вот для гостевых — то, что нужно.