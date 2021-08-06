Работа и учеба на отлично вместе с JYSK

JYSK поможет справиться с этой задачей и предлагает современную и функциональную офисную мебель с гарантированным скандинавским качеством. Посмотрите, что мы можем предложить школьникам, студентам и всем тем, кто работает из дома.

Первые шаги в школе

Для малышей и младших школьников крепкий сон и четкий распорядок дня — основа для здорового и гармоничного роста, творческого вдохновения и интеллектуального развития. Поэтому так важно создать правильную обстановку в детской комнате и выбрать мебель и декор, подходящие маленьким исследователям.

В небольших детских можно максимально задействовать все пространство комнаты с набором двухъярусной мебели MIA или SALO с кроватью наверху и письменным столом внизу. А во встроенные ящики можно спрятать все детские игрушки, постельное белье или одежду.

Творческая и наполненная красками атмосфера комнаты позволит воображению вашего ребенка расцвести. Главное — не переусердствуйте с яркими цветами, так как они могут отвлекать от важных занятий. Выбирайте небольшие цветовые акценты, например, яркие подушки с принтами, доски для объявлений и рамки с любимыми фотографиями. Если ребенок захочет сменить привычное место за столом, чтобы порисовать или поиграть, можно постелить большие пушистые подушки SOPHIE для сидения на полу.

На пороге взрослой жизни

Старшеклассникам и студентам может понадобиться четко отделить свою домашнее рабочее место от остального жилого пространства, чтобы сосредоточиться на выполнении домашних заданий и подготовке к семинарам и лекциям. Мы рекомендуем оформить рабочее пространство в нейтральных, но не монохромных тонах.

Например, столы, тумбы и комоды элегантного скандинавского дизайна из коллекции TRAPPEDAL идеально впишутся в интерьер любой комнаты. Удобное и эргономичное кресло, которое будет поддерживать правильную осанку — самый важный элемент рабочего места. Советуем выбирать стильные кресла KOKKEDAL или SKODSBORG с регулируемой высотой и удобными подлокотниками.